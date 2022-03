alliance-tires-in-primo-piano-a-fieragricola

L’assistenza completa e la consulenza tecnica sui pneumatici durante l’attuale pandemia sono le tematiche che Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) ha portato a Fieragricola, dove era presente nel padiglione 1 dal 2 al 5 marzo.

“Sentiamo che è il momento giusto per sostenere gli agricoltori e il settore agricolo italiano nel suo complesso e di rendere tangibile questo supporto con la nostra presenza a Fieragricola. Gli agricoltori sono una componente indispensabile nell’approvvigionamento di alimenti sicuri e sani, energia rinnovabile e materie prime per svariate applicazioni industriali, e noi vogliamo esprimere tutta la nostra stima per l’enorme lavoro che gli agricoltori svolgono in tutto il paese, giorno dopo giorno”, spiega Massimo Mori, Country Manager Italy di ‎Yokohama Off-Highway Tires.





Pneumatici ad alte prestazioni – a vantaggio dell’ecologia e dell’economia

In occasione di una conferenza stampa organizzata in fiera, Yokohama Off-Highway Tires ha spiegato che il portfolio di pneumatici radiali per trattori di Alliance offre la gamma più ampia del settore, in fatto di mescole e misure per agricoltura e applicazioni forestali. Un’intensa attività di ricerca, i risultati dei sondaggi e il feedback dei clienti, prove estese sul campo nonché valutazioni scientifiche confluiscono nella realizzazione di pneumatici che garantiscono consumi efficienti, massima aderenza, tenuta e trazione durevoli, contrasto della compattazione del terreno, comfort e affidabilità per l’operatore, usura ridotta e lunga vita utile.

“Le pratiche agricole e la tecnologia si evolvono di pari passo con i requisiti dei pneumatici per macchinari agricoli. Le distanze di trasporto tra un’azienda e l’altra crescono con il crescere delle dimensioni dei campi e delle aziende agricole. I pneumatici devono pertanto offrire una trazione affidabile e la protezione del terreno nei campi, caratteristiche efficienti di auto-pulizia a vantaggio della trazione e per il passaggio dal campo alla strada, bassi consumi di carburante, resistenza al rotolamento e un comfort di guida elevato. Agri Star II, Alliance 372 VF e Alliance 389 VF sono solo alcuni esempi di pneumatici Alliance in grado di offrire un ottimo rapporto tra il prezzo da un lato e le prestazioni, l’affidabilità e la durevolezza dall’altro”, spiega Mori.





Alliance Agri Star II – la stella tra i pneumatici radiali per trattori

Sviluppati e testati in stretta collaborazione con clienti e rivenditori, i pneumatici Agri Star II sono altamente innovativi – e unici nel loro genere in termini di struttura, prestazioni, vita utile e aspetto. La caratteristica principale è la Stratified Layer Technology (SLT), una tecnologia sviluppata da Yokohama Off-Highway Tires. Con la tecnologia SLT, ciascun rampone si compone di due strati: il primo strato (interno) è dotato di un profilo ad angolazione multipla, mentre il secondo strato (esterno) ha un profilo ad angolazione singola. La combinazione di questi due strati offre una trazione efficiente e uniforme, una migliore resa su strada e capacità frenanti migliori, dal primo giorno di funzionamento fino al termine della lunga vita utile del pneumatico. Quando lo strato esterno, che corrisponde a circa il 40% della profondità totale del battistrada, si usura interamente, subentra il primo strato (interno). Grazie allo strato interno, Agri Star II comincia praticamente una nuova vita.































Yokohama Off Highway Tires in breve:

Yokohama Off Highway Tires (YOHT) è specializzata nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nel marketing di pneumatici per il settore agricolo, forestale, edile, industriale, movimentazione terra, minerario e portuale e di altri pneumatici commerciali. YOHT possiede i marchi Alliance, Galaxy e Primex famosi in tutto il mondo ed è presente in oltre 120 paesi. Con un ampio portfolio di prodotti che comprende oltre 4000 SKU, YOHT è famosa per la sua capacità di fornire ai clienti, aftermarket e OEM, pneumatici di qualità superiore, realizzati in base all’applicazione e particolarmente flessibili.

