Alojamento onde trabalhadores foram resgatados em condição de escravidão no RS recebia diária de R$ 10 por pessoa hospedada

Reportagem da RBS TV teve acesso ao contrato de prestação de serviço celebrado entre a empresa de Pedro Augusto Oliveira de Santana e o proprietário da pousada, Fabio Daros. Uma das cláusulas previa que o contratado “se compromete em manter a limpeza dos quartos, dos banheiros e demais cômodos de seu estabelecimento”. Investigado por trabalho escravo no RS diz que prestou serviço para três vinícolas

A RBS TV teve acesso ao contrato de prestação de serviço de hospedagem do local em que estavam os trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. De acordo com o documento, a Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, empresa de Pedro Augusto Oliveira de Santana, pagava R$ 10 diários por pessoa hospedada para o proprietário da pousada, Fabio Daros. (Veja abaixo)

O contrato foi assinado em 24 de dezembro de 2022. O prazo de hospedagem era indeterminado e o dono do estabelecimento se comprometia a deixar à disposição 100 vagas disponíveis, cuja ocupação se daria de acordo com a necessidade.

Trecho do contrato de prestação de serviço do local em que estavam os trabalhadores resgatados em condições de escravidão

Reprodução

Uma das cláusulas do acordo previa que o contratado “se compromete em manter a limpeza dos quartos, dos banheiros e demais cômodos de seu estabelecimento, mantendo organizado e em condições de habitabilidade”. O local, chamado de Pensão do Trabalhador, abrigou 180 dos 207 safristas que foram encontrados em situação degradante. A hospedagem passou por modificações antes da chegada da reportagem.

À esquerda, alojamento no momento do resgate dos trabalhadores. À direita, a situação atual do local

Initial plugin text

A advogada que representa o dono da hospedagem, Vanessa Dal Ponte, afirma que “o alojamento não tem qualquer ingerência sobre os funcionários que ali ficavam hospedados, então é desconhecido por ele questões que foram relatadas”. Ela acrescenta que “o que chegou ao nosso conhecimento, e por mais de uma vez, foram brigas entre os moradores”.

‘Bandido eu não sou’, diz empresário investigado

Investigado por trabalho escravo patrocina clube de futebol

‘Trancou a gente no quarto, dizendo que ia matar’; ouça

‘Lista suja do trabalho escravo voltará’, diz Flávio Dino

Uma outra cláusula previa que “o contratado se obriga a comunicar a contratante anormalidade comportamental de seus prepostos que venham a causar algum tipo de conflito nas dependências do estabelecimento”.

Em entrevista nesta quinta-feira (9), o dono da Fênix alegou desconhecer o que ocorria no alojamento. Segundo o empresário, o máximo que ele fazia era ir até a frente do local para “pegar meus funcionários quando faltava carro”.

“Na maioria das vezes, eu levava os funcionários pra colheita. Eu, pessoalmente. Se perguntar pra qualquer funcionário, eles vão falar isso aí. Na maioria das vezes, eu ajudava a colher. E nenhum deles nunca me falou nada disso”, diz Pedro Augusto Oliveira de Santana.

Relembre o caso

O caso veio à tona em 22 de janeiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Uma operação realizada no mesmo dia resgatou 207 pessoas de um alojamento no bairro Borgo onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda para trabalhar na colheita da uva. A empresa oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. A maioria viajou da Bahia para o RS. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

O administrador da empresa, Pedro Augusto Oliveira de Santana, chegou a ser preso pela polícia, mas pagou fiança e foi solto. As vinícolas que faziam uso da mão de obra análoga à escravidão devem ser responsabilizadas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A maioria dos trabalhadores resgatados chegou à Bahia no dia 27 de fevereiro. Os demais optaram por permanecer no RS. De acordo com o MTE, todos já receberam as verbas rescisórias a que tinham direito, em um valor que, somado, ultrapassou R$ 1 milhão.

Apesar disso, a empresa rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para pagamento de indenizações individuais aos 207 trabalhadores. Os representantes legais disseram não reconhecer o trabalho em condições semelhantes à escravidão.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata