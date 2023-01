alpi-svizzere-e-francesi:-caldo-record-e-piste-senza-neve

Ampie macchie di erba secca, roccia e terra. Da un po’ di giorni appaiono così alcune delle piste di sci più note d’Europa, da Innsbruck in Austria, fino a Villars-sur-Ollon e Crans-Montana in Svizzera, Lenggries in Germania e altre ancora. Il clima straordinariamente mite ha trasformato la neve in un vero miraggio. Le recenti temperature, che hanno raggiunto quota 20,9°C, hanno provocato l’interruzione delle attività in molte stazioni sciistiche.

MeteoSwiss, l’ufficio federale per il meteo, ha dichiarato che la temperatura media della Svizzera di circa 7,4°C ha fatto del 2022 di gran lunga l’anno più caldo dall’inizio delle registrazioni nel 1864.

Temperature record anche nella “fredda” Polonia, dove negli ultimi giorni si sono registrate massime superiori ai 10° C.

A Delemont, nella catena del Giura al confine con la Francia, la temperatura media giornaliera ha toccato circa 18 gradi il primo giorno dell’anno, superando di diversi gradi il record dell’anno precedente.

Secondo l’agenzia meteorologica nazionale Météo France il 2022 si è concluso con il clima più caldo che la Francia abbia mai sperimentato in questo periodo dell’anno. Il tutto a chiusura di un 2022 eccezionalmente caldo segnato da incendi boschivi e fenomeni di siccità diffusa.

Météo France segnala che sebbene le Alpi meridionali, così come le piste delle Alpi settentrionali al di sopra i 2000 metri, abbiano fatto registrare nevicate quasi normali, la neve latita a quote più basse nelle Alpi settentrionali e lungo i Pirenei.

Anche la Germania ha visto temperature insolitamente primaverili negli ultimi giorni (fino a 16°C) e si calcola che quello appena passato – con punte fino a 20°C – possa essere stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni più accurate.

L’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, che si accinge a pubblicare i dati finali sulla temperatura globale del 2022 a metà gennaio, stima che gli ultimi otto anni possano passare alla storia come i più caldi mai registrati.

