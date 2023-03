Alteração brusca no nível do Rio Tietê afeta tratamento e distribuição de água em Mogi das Cruzes

Segundo a Prefeitura, medida foi tomada por conta do aumento da captação na represa de Biritiba Mirim, reduzindo a disponibilidade hídrica para Mogi das Cruzes. O tratamento e a distribuição de água em Mogi das Cruzes deve voltar ao normal na manhã desta quarta-feira (1º). Essa é a previsão da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, devido a uma alteração brusca no nível do Rio Tietê, provocada pelo aumento da captação na represa de Biritiba Mirim, reduzindo a disponibilidade hídrica para Mogi das Cruzes , o Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae) precisou reduzir em 32% o volume de água tratada e distribuída na terça-feira (28).

A Prefeitura completou que está em processo de normalização na manhã desta quarta-feira. “O reservatório da Vila Natal já atingiu um nível satisfatório para manter a distribuição de água. Nos imóveis, a normalização deve ocorrer ao longo do dia porque a estabilização da pressão pode levar um pouco mais de tempo.”

De acordo com o Semae, a medida afeta a região abastecida pelo reservatório da Vila Natal. A autarquia esclarece que a redução é necessária, pois em períodos de chuva forte, quanto menos água disponível no rio, pior é a condição da água bruta no manancial.

De sábado (25) para terça-feira o nível do rio baixou de 2,6 metros para 1,65 metro, na Estação de Captação Pedra de Afiar.

O Semae informou que entrou em contato com a Sabesp na manhã de terça-feira, solicitando redução na vazão de captação em Biritiba, para melhoria do volume do Tietê.

A companhia fez os ajustes necessários, mas a estabilização dos níveis do manancial leva cerca de 24 horas. A previsão do Semae, portanto, é normalizar o tratamento e a distribuição de água na manhã desta quarta-feira (1º).

A autarquia recomenda aos moradores utilizar com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando o desperdício.

Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua.

Mais informações pelo telefone 115.

Confira a lista de bairros afetados

Alto da Boa Vista

Alto da Glória

Alto do Ipiranga

Caixa d’Água Velha

Caminho do Mar

Centro

Chácara das Flores

Cidade Jardim

Conjunto Álvaro Bovolenta

Conjunto Nova Bertioga

Conjunto São Sebastião

Conjunto Seki

Conjunto Thaysa

Conjunto Cocuera

Estância dos Reis

Jardim Aracy

Jardim Armênia

Jardim Avenida

Jardim Camila

Jardim Jussara

Jardim Mogi

Jardim Nair

Jardim Nathalie

Jardim Náutico

Jardim Paulista

Jardim Primavera

Jardim Rodeio

Jardim Santa Carolina

Jardim Santista

Jardim São Francisco

Jardim Veneza

Jardins do Paraíso

Loteamento Alvorada

Loteamento João Villanova

Mogilar

Mogi Moderno

Nova Mogilar

Nova Estância

Parque Monte Líbano

Parque Morumbi

Ponte Grande

Real Park

Real Park Tietê

Residencial Algarve

Residencial Itapeti

Residencial Nair

Socorro

Vila Áurea Maria

Vila Avignon

Vila Brasileira

Vila Caputera

Vila Celeste

Vila Cidinha

Vila da Prata

Vila Flávio

Vila Jafet

Vila Melchizedec

Vila Nancy

Vila Natal

Vila Nova União

Vila Oliveira

Vila Oroxó

Vila Partênio

Vila Pomar

Vila Ressaca

Vila Rubens

Vila São Francisco

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Sarah Avignon

Vila Socorro Velho

Vila Victória

