alto-adige:-dove-rinascono-le-idee

C’è un Alto Adige tutto nuovo, tutto da scoprire. La terra che rievoca subito la natura immensa, le imponenti vette delle Dolomiti, i castelli medievali e le forti tradizioni, oggi si presenta come un luogo dove i giovani guardano al futuro con creatività e passione.

Thomas Ortler che e padron del ristorante Flurin

Sono la forza delle idee e soprattutto il coraggio a stimolare la nuova generazione che vogliono recuperare ataviche tradizioni ma volgendo lo sguardo ad un mondo più contemporaneo.

L’idea è di alimentare il territorio con nuove proposte e sperimentazioni che passano dalle materie prime, al cibo, al vino fino ad opere di design. E tutto ciò grazie all’intraprendenza di talenti che ogni giorno si mettono in gioco con grande entusiasmo.

Cappelletti del Ristorante Flurin

Abbiamo incontrato il giovane Thomas Ortler, che a soli 27 anni, è oggi lo Chef Patron del Ristorante Flurin, situato nelle celle del vecchio carcere di Glorenza, città medievale appartenente al circuito dei borghi più belli d’Italia. Oltre ad una grande passione per la cucina, c’è anche un grande attaccamento per il suo territorio. Ha infatti fatto varie esperienze in alcuni ristoranti dell’Alto Adige, è diventato prima Commis de Cuisine nella pasticceria di Berlino Cinco by Paco Perez, e poi Chef de Partie nel ristorante viennese 2 stelle Michelin Konstan tin Filippou, migliorando sempre di più le sue competenze in ambito culinario.

Ci ha proposto un menù che partendo dalle materie prime dell’Alto Adige ha elaborato con nuovi accostamenti: la tartare di cervo con cardoncello e mirtillo rosso, i cappelletti con farina di farro formaggio di malga, verza e speck, il girello di vitello con trota affumicata ravanello e piselli, il salmerino di Mazia, porri, cetrioli e senape. Pietanze che esprimono la sua forza creativa ma anche un delicato e inaspettato equilibrio di sapori mixati sapientemente tra loro.

Sommelier André Senoner

Tutti i piatti sono stati accompagnati dai vini scelti con cura dal sommelier André Senoner, originario della Val Gardena, che ha collaborato con chef stellati e partecipato ad importanti competizioni. Per noi ha selezionato i vini della tenuta Pfitscher, fondata da Daniel e Hannes Pfitscher, 31 anni il primo e 30 il secondo, nella località Montagna (Bolzano). E anche i vini Lieselehof, certificati Green Mountain Wine, la cui cantina è gestista dalla seconda generazione, i gemelli Morandell, nei pressi di Caldaro.

Designer Jasmin Castagnaro

E ad arricchire questo percorso esperienzale sono le opere di Jasmin Castagnaro, una giovane e brillante designer, fondatrice dello studio Miyuca.

Classe 88, nata e cresciuta a Bressanone, ha capito sin da subito che la sua non era solo semplice curiosità. Circondata da prati e boschi, ha iniziato a sentire molto presto il suo legame con la natura, un rapporto viscerale che si basa sul rispetto. Dopo un periodo all’estero, tornata nella sua terra d’origine, ha deciso di approfondire lo studio della natura per poi arrivare la produzione di prodotti con foglie essiccate e resina biologica.

Lampade di Jasmin Castagnaro

“L’idea di utilizzare le foglie arrivata per caso nell’autunno del 2015, quando camminando su un marciapiede di Bolzano, che non era ancora stato ripulito, ho notato le masse di foglie autunnali. Improvvisamente mi sono chiesta perché ci limitiamo a smaltire un materiale che è disponibile in tali quantità e potrebbe essere riciclato per dargli una nuova vita”, racconta Jasmin.

Studio di foglie – Jasmin Castagnaro

La collezione di lampade LAAP, dal dialetto altoatesino “foglie”, sono per lei un’occasione che offre la natura per realizzare dei prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente. “La vera sostenibilità non consiste solamente nell’utilizzare materiali sostenibili ma anche nell’ascoltare i cicli della natura. Infatti attendo tutto l’anno affinché gli alberi rilascino le foglie”, conclude Jasmin.

Così l’Alto Adige si rivela un luogo dove cogliere opportunità per lasciarsi ispirare ma anche esprimere il proprio estro creativo preservando tradizioni e luoghi.