Alto Tietê adianta folia e tem programação de carnaval no final de semana

Muitas cidades da região realizam gritos de carnaval, matinê e desfile de bloco neste sábado e domingo. Bloco Conde de Matutóia de Guararema se apresenta em Luís Carlos neste domingo

Reprodução/ TV Diário

Os moradores do Alto Tietê que gostam de carnaval podem aproveitar o final de semana para cair na folia. Várias cidades da região estão com eventos para este sábado (11) e domingo (12). As ações são um esquenta para o carnaval que acontece a partir de 18 de fevereiro.

Em Mogi das Cruzes vai ter desfile de bloco no Centro da cidade e pré-carnaval em Sabaúna. Guararema tem matinê para as crianças e em Luís Carlos tem o bloco Conde de Matutóia. Salesópolis tem grito de carnaval no bairro dos Remédios.

Confira a programação completa em cada cidade

Sábado – 11 de fevereiro

Guararema

14h – pré-carnaval com matinê das crianças no Parque de Lazer Professor Deoclésia de Almeida Mello;

Mogi das Cruzes

14h – Apresentação da bateria da escola de samba Acadêmicos do São João com a participação de passistas, mestre-sala e porta-bandeiras na Vila Hélio. No local também acontece a feira de artesanato Mogi Feita à Mão das 9h às 16h;

17h – Pré-carnaval em Sabaúna com os blocos Sem Freio e Sabaúna Unidos;

20h – Desfile do Bloco dos Frenéticos na região central entre as ruas Júlio Prestes e Barão de Jaceguai chegando na Praça Norival Tavares;

Salesópolis

16h – Grito de carnaval no bairro dos Remédios com show de banda. Evento termina às 23h;

Domingo – 12 de fevereiro

Guararema

14h – Pré Carnaval do bloco Conde de Matutóia em Luís Carlos

Assista mais notícias

Vittorio Rienzo