Alto Tietê atinge a marca de 6,1 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia

O Alto Tietê atingiu a marca de 6,1 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Nesta segunda-feira (30), Mogi das Cruzes confirmou um novo óbito pela doença, segundo levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Após notificar 104 novos casos conhecidos nesta segunda, a região acumula um total de 230.313 infecções pela doença desde o início da pandemia.

A média móvel de casos da doença na região registrou variação de 5,2% em 14 dias, o que indica estabilidade. O índice ficou em 54 nesta segunda e estava em 57 há duas semanas. Já a média de mortes está em 0, assim como há duas semanas.

Em Guararema, a média móvel de casos está em 1 nesta segunda e estava em 2 há duas semanas. Já a média móvel de mortes na cidade ficou em 0, mesmo número registrada há 14 dias.

Segundo o Condemat, Ferraz de Vasconcelos não atualizou os dados nesta segunda-feira (30).

