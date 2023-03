Alto Tietê começa 2ª fase da aplicação da vacina bivalente contra a Covid

Nova etapa de imunização contempla pessoas com 60 anos ou mais, além do grupo prioritário da 1ª fase. A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra cepa original e subvariantes ômicron. Imunização com as doses da vacina bivalente contra Covid-19 avança para a segunda fase em cidades do Alto Tietê

Prefeitura de Santos/Divulgação

O Alto Tietê iniciou, nesta segunda-feira (6), a segunda fase da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A vacinação já está disponível para pessoas com 60 anos ou mais. Em 27 de fevereiro, a região, assim como o estado de São Paulo, iniciou a imunização do grupo prioritário.

As doses estão disponíveis para esta nova fase nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel e Suzano, enquanto em Mogi das Cruzes o agendamento para a vacinação foi aberto. As cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis não responderam as perguntas do g1.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Além da ampliação das pessoas com mais de 60 anos, a vacina bivalente continua sendo aplicada no grupo prioritário, que compreende:

pessoas com 70 anos ou mais;

pessoas vivendo em instituição de longa permanência com 12 anos ou mais;

abrigados e trabalhadores de instituição de longa permanência;

imunossuprimidos com 12 anos ou mais;

e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

Veja como vai funcionar a vacinação na segunda fase

Arujá

A Prefeitura de Arujá informou que dará início à 2ª fase da vacinação com o imunizante bivalente contra a Covid-19. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A vacina bivalente atua não só combatendo o vírus primário, mas também contra a variante Ômicron.

Nesta 2ª fase serão contempladas pessoas de 60 a 69 anos de idade. A imunização com a vacina bivalente ocorrerá em cinco fases e o próximo grupo que será atendido é o de gestantes e puérperas.

Não é necessário realizar agendamento; basta comparecer com documento oficial com foto e, preferencialmente, o cartão de vacinação das doses anteriores.

As equipes da Secretaria de Saúde também darão início à imunização de pessoas com 18 anos ou mais com a 4ª dose de reforço contra a Covid-19. Esta vacinação é com a dose monovalente, isto é, a dose convencional que vem sendo aplicada desde o início da vacinação. A imunização deste grupo ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas UBSs e também no CEM.

Ferraz de Vasconcelos

De acordo com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, a imunização começou nesta segunda-feira (6), em todas as Unidades Básicas de Saúde.

A vacina está disponível na cidade para pessoas com 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) com 12 anos ou mais, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

Guararema

Na segunda-feira (6), a Prefeitura de Guararema deu início à segunda fase da vacinação bivalente contra a Covid-19. A partir desta data, além do grupo prioritário, podem receber o imunizante da Pfizer, que foi enviado à cidade pelo Governo do Estado de São Paulo, as pessoas entre 60 e 69 anos de idade.

A vacinação segue sendo realizada das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e das 9h às 12h aos sábados na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac), na Rua Oswaldo Freire Martins, 10 – Casa 1; e das 8h às 16h de segunda à sexta-feira na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dulce, na Rua Pedro Alvares Cabral, 36

Vale lembrar que para receber a Pfizer Bivalente, o recomendado, segundo o Ministério da Saúde, é que as pessoas apresentem o esquema primário completo de duas doses, (D1 + D2), respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose da vacina de Covid recebida, seja ela qual for.

Já quem tiver exposição recente à Covid, ou pessoas na comunidade que tiveram contato com casos suspeitos (ou confirmados) de Covid não devem ser vacinadas durante o período de quarentena.

A população pode tirar dúvidas pelos telefones da secretaria municipal de Saúde de Guararema, (11) 4693-8040; da Central de Vacinação Coronavírus, (11) 4693-5103; e da UBS do Jardim Dulce, (11) 4693-4693.

No momento de se vacinar, é preciso levar um documento com foto contendo o número do CPF (original) e o Cartão Nacional de Saúde (original). Caso se aplique, é preciso levar também o comprovante de imunossuprimido (que pode ser uma receita do medicamento utilizado), e se houver, a carteira de vacinação da Covid-19 (opcional).

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta segunda-feira (6) foi iniciada a segunda fase de aplicações de doses da vacina bivalente. Nesta etapa, o público-alvo são pessoas de 60 a 69 anos.

A campanha segue ocorrendo nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta, das 7h às 16h, sem necessidade de agendamento

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi disse que já inclui agendamento de vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais no site do Clique Vacina ou no telefone 160. As doses são aplicadas nas unidades de saúde de acordo com o agendamento prévio.

No momento, ainda de acordo com a Prefeitura, o reforço da Pfizer bivalente está disponível para: idosos com 60 anos ou mais; imunodeprimidos graves (com comprovação médica: pessoas com HIV, em tratamento de Câncer, transplantados e renal crônico em hemodiálise, por exemplo); indígenas (com comprovação).

Poá

A administração do município informou que a partir de segunda-feira (6), a vacina Pfizer Bivalente está disponível em todos os postos de saúde de Poá. O horário de vacinação é das 9h às 15h em todas as UBSs da cidade.

Para obter mais informações ou sanar qualquer dúvida, os munícipes podem entrar em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde pelo telefone (11) 4639-9121.

Podem ser imunizados na cidade:

Todas as pessoas com 60 anos ou mais;

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais;

Indígenas e quilombolas.

Para ser imunizado com a dose bivalente, as pessoas precisam ter um intervalo de quatro meses da última dose da vacina da Covid-19.

Santa Isabel

Segundo a Prefeitura de Santa Isabel, a aplicação teve início nesta segunda-feira (6) e serão aplicadas em todas as unidades de saúde, além do mutirão no Centro de Convivência do Idoso.

Suzano

Suzano inicia na segunda-feira (6) a imunização das pessoas com mais de 60 anos contra variantes do novo coronavírus, segundo a Prefeitura. O atendimento estará disponível nos 24 postos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber a dose é preciso estar com o esquema vacinal completo e apresentar documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. O atendimento ocorre em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, sem a necessidade de agendamento prévio.

A aplicação da vacina bivalente no município se iniciou no final de fevereiro, atendendo moradores com 70 anos ou mais; pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também com 12 anos ou mais. Vale ressaltar que o acolhimento a esses públicos segue na rede, concomitantemente às pessoas com mais de 60 anos.

