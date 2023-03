Alto Tietê confirma 785 casos conhecidos de Covid-19 nesta quinta-feira

Por outro lado, a região não notifica mortes pela doença desde de 23 de fevereiro. Em Poá, as médias móveis de casos e mortes estão em estabilidade. Sars CoV-2, o causador da Covid-19

Getty Images via BBC

O Alto Tietê confirmou 785 casos conhecidos de Covid-19 nesta quinta-feira (2), em relação ao balanço de segunda-feira (27). Desde o início da pandemia, a região contabiliza 232.562 infecções pela doença.

Por outro lado, a região não notifica mortes pela doença desde de 23 de fevereiro, de acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Com isso, a região contabiliza 6.104 vítimas fatais da doença desde o início da pandemia.

A média móvel de casos de Covid-19 no Alto Tietê registrou um aumento de 161,5% em duas semanas. O índice ficou em 170 nesta quinta-feira e estava em 65 há duas semanas. Já a média de mortes está em 0, assim como há 14 dias.

Em Poá, as médias móveis de casos e mortes estão em estabilidade: a de casos está em 5 nesta quinta, mesmo número de duas semanas atrás, e a de mortes está em 0, mesmo número de 14 dias.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo