Alto Tietê confirma quatro mortes por Covid-19 nesta quinta-feira

O Alto Tietê confirmou quatro novas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (26), de acordo com levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Duas vítimas eram de Itaquaquecetuba, uma de Mogi das Cruzes e outra de Poá. Dessa forma, o total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia segue em 6.099.

Além disso, a região também notificou 289 casos conhecidos do novo coronavírus nesta quinta. Com isso, são 230.209 infecções pela doença desde o início da pandemia.

A média móvel de casos da doença na região registrou redução de 22,7% em 14 dias. Nesta quinta, o indicador ficou em 51 e estava em 66 há duas semanas. Já a média de mortes está em 0, assim como há duas semanas.

Em Mogi das Cruzes, a média móvel de mortes na cidade ficou em 0, mesmo número registrada há 14 dias. Já a média de casos está em 36 nesta quinta e estava em 0 há duas semanas.

Vito Califano