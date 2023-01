Alto Tietê criou mais de 16,5 mil novos postos de trabalho em 2022, aponta Caged

Resultado é o saldo entre 164.241 admissões e 147.729 demissões ao longo do ano. Em 2022, assim como em 2021, nenhuma cidade da região finalizou o ano com saldo negativo na geração de novos postos de trabalho. Carteira de Trabalho Digital

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Alto Tietê terminou 2022 com um saldo de 16.512 novos postos de trabalho, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é menor que o registrado no ano anterior, quando foram criados mais de 17,5 mil empregos com carteira assinada.

O resultado é o saldo entre 164.241 admissões e 147.729 demissões registradas nas dez cidades da região entre janeiro e dezembro do ano passado.

Dezembro foi o único mês de 2022 a registrar saldo negativo em trabalhos com carteira assinada na região, ou seja, o número de trabalhadores demitidos superou o de admitidos.

O levantamento com dados do Caged também aponta que o estoque de empregos ao fim do último mês do ano ficou em 316.721, enquanto em janeiro estava em 301.294. A comparação entre os meses indica um aumento de 5,1%.

Em 2022, assim como em 2021, nenhuma cidade da região finalizou o ano com saldo negativo na geração de novos postos de trabalho.

Números do Brasil

Em 2022, a economia brasileira gerou 2,037 milhões de empregos com carteira assinada, de acordo com o Ministério do Trabalho. Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas 22,64 milhões de contratações e 20,61 milhões de demissões.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, isso representa uma queda de 26,6% em relação ao ano de 2021, quando foram gerados 2,776 milhões de postos de trabalho. Em 2020, durante a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, houve o fechamento de 192 mil vagas com carteira assinada.

A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia.

Vittorio Ferla