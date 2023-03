Alto Tietê gerou mais de 700 novos postos de trabalho em janeiro, aponta Caged

Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, região fechou o primeiro mês do ano com saldo positivo. As cidades de Biritiba-Mirim, Salesópolis e Suzano foram as únicas a registrar saldo negativo na região no período. Carteira de trabalho digital e versão física são formas de garantir o trabalho formal

Agência Brasil/Divulgação

O mês de janeiro terminou com saldo positivo na criação de empregos formais no Alto Tietê. No período, foram abertos 719 novos postos de trabalho, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em janeiro, foram registrados na região:

13.084 admissões;

12.365 demissões.

O balanço do Ministério do Trabalho e Emprego inclui informações de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

LEIA TAMBÉM:

Alto Tietê criou mais de 16,5 mil novos postos de trabalho em 2022, aponta Caged

Cidades do Alto Tietê criaram mais de mil postos de trabalho em janeiro de 2022, aponta Caged

Apesar de positivo, índice indica uma queda de 5,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram criados 1.089 empregos com carteira assinada.

As cidades de Biritiba-Mirim, Salesópolis e Suzano foram as únicas a registrar saldo negativo, ou seja, o número de pessoas demitidas foi superior ao de contratadas. (veja o gráfico abaixo).

De acordo com o levantamento, o estoque de empregos ao fim do mês ficou em 304.586, o que indica uma queda de 3,8% na comparação com dezembro de 2022.

Números do Brasil

A economia brasileira gerou 83,3 mil empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, informou o Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, segundo o governo federal, em janeiro deste ano foram registradas:

1,87 milhão de contratações;

1,79 milhão de demissões.

O resultado representa piora em relação a janeiro do ano passado, quando foram criados 167,3 mil empregos formais. A queda, nesta comparação, foi de 50,2%. Dessa forma, a criação de empregos com carteira assinada foi quase a metade da que foi registrada no mesmo mês de 2022.

Em janeiro de 2020 e de 2021, respectivamente, foram abertas 112 mil vagas e 254,2 mil empregos formais. A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200