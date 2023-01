Alto Tietê notifica 77 casos conhecidos de Covid-19 nesta segunda-feira

Região não confirmou mortes pelo novo coronavírus nesta segunda. Média móvel de casos da doença na região registrou aumento de 82,8% em 14 dias. Sars CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19

O Alto Tietê notificou 77 novos casos conhecidos de Covid-19 nesta segunda-feira (23), segundo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). No acumulado, a região contabiliza 229.843 infecções pela doença desde o início da pandemia.

A região não confirmou mortes pelo novo coronavírus nesta segunda. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia segue em 6.095.

A média móvel de casos da doença na região registrou aumento de 82,8% em 14 dias. Já a média de mortes está em 0, assim como há duas semanas. Nesta segunda, o indicador ficou em 117 e estava em 64 há duas semanas.

Em Santa Isabel, a média móvel de mortes na cidade ficou em 0, mesmo número registrada há 14 dias. Já a média de casos está em 1 nesta segunda e estava em 6 há duas semanas.

