Alto Tietê registra mais de 20 casos e ao menos duas mortes por leptospirose em 2022

Doença é transmitida pela urina do rato e muito comum nos dias de chuva. Nos casos mais graves pode afetar o pulmão e o sistema renal. Chuva acende o alerta para contaminação de leptospirose

O Alto Tietê registrou mais de 20 casos de leptospirose e ao menos duas mortes em razão da doença em 2022. A doença é transmitida pela urina do rato e o risco é maior em época de chuva com as enchentes.

Na região, Ferraz de Vasconcelos foi a cidade que teve o maior aumento de casos da doença de 2021 para 2022. Em 2021, Ferraz registrou três casos e em 2022, esse número saltou para 14. Itaquaquecetuba teve dois casos em 2021 e sete em 2022. Já Mogi das Cruzes teve o mesmo número em 2021 e 2022: quatro casos. O mesmo registro foi feito em Suzano. O município teve três casos em 2021 e três em 2022. Em Santa Isabel foram registrados dois casos em 2021 e um em 2022.

Nos cinco municípios mortes foram registradas apenas em Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Em Ferraz foi registrada uma morte em 2021 e duas em 2022. Já em Itaquaquecetuba houve uma morte em 2021 e nenhuma no ano passado.

Os municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Poá e Salesópolis não responderam aos questionamento do Bom Dia Diário.

Sintomas e tratamento

O médico emergencista Clécio Gonçalves destaca que os sintomas da leptospirose podem ser confundidos com sintomas de outras doenças de períodos chuvosos, como a dengue. “Paciente evolui com febre, dor muscular, acomete a região dos olhos também e também uma característica muito importante da infecção pela leptospirose é a dor muscular, em especial, nas panturrilhas.”

O médico destaca que nas formas mais graves a esfera do olho começa a ficar em tonalidade amarelada e pode acontecer hemorragias. Por isso, quem teve contato com a água das chuvas deve ficar atento a esses sintomas. Para fazer um diagnóstico preciso, Gonçalves afirma que é preciso um relato do paciente. “Primeiramente precisa colher história se paciente teve contato com água da chuva. Nós sabemos que o grande transmissor dessa doença é a urina dos ratos e muitas vezes o paciente ele já informa os médicos que teve contato com água de chuva e relata os sintomas. Isso já acende um alerta. É possível solicitar exames específicos para saber se é lepto.”

O médico explica que o tratamento é feito com antibióticos. Nos casos mais graves, a doença pode afetar o pulmão e o sistema renal. “Os sintomas duram em torno de 5 a 7 dias na forma leve e nos casos graves de 10 a 14 dias. Por isso, o diagnóstico precoce é importante.”

O médico destaca que não existe vacina para prevenção da doença, mas se alguém teve contato com água de chuva é possível indicar uma profilaxia para impedir que a doença evolua.

Já para quem vive em bairros que ficam alagados por muito tempo, como alguns locais de Itaquaquecetuba, o médico emergencista Clécio Gonçalves orienta que as pessoas usem botas para protegerem os pés e pernas. “Infecção não se dá por pisar na água. Precisa de tempo para bactéria penetrar na pele. Se teve contato com água de chuva, lave bem a região com sabão e nos primeiros sintomas procure unidade de saúde para o tratamento.”

