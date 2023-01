Alto Tietê registrou quase 2 mil ocorrências com pipas em rede elétrica em 2022, aponta levantamento

De acordo com a distribuidora de energia da região, mais de 100 mil clientes ficaram sem o serviço ao longo do ano por causa dessas situações. FOTO DE ARQUIVO: Postes de energia elétrica com rabiolas e pipas; brincadeira pode causar acidentes e prejudicar serviço

Ao longo de 2022, as cidades do Alto Tietê registraram quase 1.966 mil ocorrências com pipa na rede de energia elétrica (confira abaixo os números por município). Os dados são da distribuidora que atende a região e apontam ainda que 144 mil consumidores ficaram sem o serviço em decorrência desses eventos.

De acordo com a EDP, além da falta de energia que prejudica residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e, inclusive, unidades de saúde, a combinação entre pipas e eletricidade é perigosa e pode oferecer riscos. Em algumas dessas situações, é alta a possibilidade de acidentes fatais.

Stevon Schettino, gestor da empresa, ressalta que soltar pipas só pode ser divertido ser for de forma segura. “Sempre trabalhamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível e nossa preocupação maior é com a segurança”, comenta. “As pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia”.

Dicas para soltar pipas em segurança

Para que a diversão não se transforme em tragédia e nem atrapalhe o dia a dia dos consumidores, é necessário seguir algumas recomendações. Confira alguma delas:

Procure espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo. Isso evita acidentes e interferências na qualidade dos serviços;

Se a pipa ficar enroscada nos fios elétricos, jamais tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente eletricistas e técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa também pode causar graves acidentes. O chamado “lança gato” (pedra amarrada a uma linha), ou qualquer outro objeto, não devem ser lançados na rede;

Jamais use cerol ou “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito.

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, a recomendação é nunca se aproximar do local e acionar a distribuidora imediatamente. O contato pode ser feito por meio do site http://www.edponline.com.br, no aplicativo EDP Online e WhatsApp (11) 93465-2888. Outra opção é o telefone, que atende no 0800-721-0123.

