Alto Tietê regride no percentual de domicílios visitados pelo Censo Demográfico 2022; índice está em 92,4%

Há cerca de três semanas, 93,2% dos imóveis haviam sido atendidos pela pesquisa. De acordo com coordenadora de área do IBGE, mudança ocorre porque dados estão sendo revisados. Destaques do g1: Alto Tietê registra queda no percentual de domicílios visitados

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Alto Tietê regrediu no percentual de domicílios visitados pelo Censo Demográfico 2022. Há cerca de três semanas, a média da região estava em 93,2%. Nesta quarta-feira (25), ficou em 92,4%.

Um levantamento realizado pelo g1 no dia 6 de janeiro também apontava que Arujá, Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis haviam concluído a pesquisa. Agora, apenas duas tiveram 100% do público atendido (confira o gráfico abaixo).

Com a nova a atualização, quatro municípios tiveram diminuição. Foram eles Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Salesópolis. Por outro lado, houve aumento em outros quatro. São eles: Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano.

De acordo com Angela Yatsugafu, coordenadora de área do IBGE, a redução no percentual está ligada a uma revisão dos dados coletados pelo Censo 2022. Trata-se de uma análise de qualidade, que tem como objetivo garantir a eficiência da pesquisa.

“Nós estamos na etapa de verificação dos setores que já estavam concluídos para confirmar se realmente as espécies estavam devidamente classificadas, se realmente foi identificado como domicílio vago, se o domicílio estava vazio ou não”, comenta.

Agentes do Censo 2022, do IBGE, visitam domicílios de todo o Brasil para coleta de dados demográficos

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Disque-Censo

Os moradores que não tiveram o domicílio visitado ou que, por algum outro motivo, não participaram do levantamento, podem entrar em contato para solicitar a visita de um recenseador por meio do Disque-Censo, que atende no telefone 137. O atendimento é feito por 120 agentes censitários, todos os dias da semana, incluindo feriados, das 8h às 21h30.

A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente informará que um recenseador irá presencialmente ao domicílio.

