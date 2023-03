Alto Tietê tem mais de 1,1 mil vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade; confira

Oportunidades são destinadas para seis cidades da região, sendo Mogi das Cruzes a que oferece mais vagas. Há oportunidade de estágio e outras vagas para maiores de 18 anos. Seis cidades da região do Alto Tietê reúnem mais de 1,1 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

Alto Tietê oferece 1.172 vagas de emprego nesta segunda-feira (13). As oportunidades são oferecidas nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Poá (veja lista abaixo).

Mogi Conecta

Mogi das Cruzes tem 422 vagas disponíveis. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para participar e saber detalhes sobre as oportunidades.

Os telefones para mais informações são 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-427.

Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes

Suzano

No programa “Mais Emprego”, de Suzano, são 241 oportunidades. Os interessados podem procurar uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A unidade central fica na Avenida Paulo Portela, 210. Já o Centrus Norte fica localizado na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Para mais informações envie um e-mail para suzano.vagas@gmail.com ou pelos telefones 4745-2267 ou 4934-5492.

Vagas disponíveis em Suzano

PATs

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) têm 509 vagas nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Poá.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso comparecer em um dos pontos de atendimento abaixo:

Itaquaquecetuba: Rua Dom Thomas Frei, 89 – Centro

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56 – Centro

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60 – Parque Dourado

Poá: Rua 26 De Março, 72 – Centro

Vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador

