Alto Tietê tem mais de 40 mil famílias com CadÚnico desatualizado; veja como regularizar

Mais de 40 mil famílias do Alto Tietê estão com CadÚnico desatualizado. É o que mostram os dados enviados pelas prefeitura a pedido do g1. O número representa 26% do total de cadastrados até esta quinta-feira (23).

Segundo o Governo Federal, estão desatualizados os cadastros que não foram regularizados há mais de 24 meses. No entanto, famílias que registraram mortes entre beneficiários, tiveram alterações da renda mensal ou mudaram de endereço também devem realizar o procedimento.

Entre as cidades, Suzano é que possui o maior índice de cadastrados desatualizados, com 30,1% do total, seguida por Mogi das Cruzes, com 27,1%. Em Poá, 18,9% dos inscritos precisam atualizar as informações do CadÚnico.

Na sequência estão Guararema, com 16,8%, e Salesópolis, com 13,5%. Os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Santa Isabel também foram questionados sobre o assunto, mas não responderam.

CadÚnico no Alto Tietê

O CadÚnico é o principal instrumento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para a inclusão de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

A falta de atualização dos dados cadastrais pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. Para evitar esse problema, é necessário que os inscritos procurem as unidades façam a atualização o quanto antes.

Confira abaixo como atualizar o CadÚnico em cada cidade do Alto Tietê:

Documentos necessários para atualização do CadÚnico

Pessoas com 18 anos ou mais

RG

CPF

Certidão de casamento, caso tenha

Título de Eleitor

Carteira de trabalho

Comprovante de endereço com CEP

Crianças e adolescentes

RG ou Certidão de Nascimento

Nome e série da escola onde está matriculada

Outros

Cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, caso seja beneficiário;

Comprovante de outros benefícios sociais, caso tenha (aposentados, pensionistas, prestação continuada, tarifa social de energia, entre outros);

Termo de guarda, caso não seja pai ou mãe das crianças cadastradas;

Certidão de óbito em caso de morte de algum membro da família.

Locais e horários de atendimento no Alto Tietê

Guararema

Onde atualizar o CadÚnico: sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Habitação (Rua Doutor Pedro de Toledo, 89, Centro)

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 16h

Mogi das Cruzes

Onde atualizar o CadÚnico: Central de Cadastro Único (Rua Francisco Franco, 133, Centro)

Horário de atendimento: senhas distribuídas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Poá

Onde atualizar o CadÚnico:

CRAS Calmon Viana (Rua Alfredo Diniz, 50, Biritiba – Telefone: 4380-2050)

CRAS Vila Jaú (Rua Gerônimo Mazieiro, s/n, Vila Jaú – Telefone: 4638-3025)

CRAS São José (Rua Águas de São Pedro, 411, Jardim São José – Telefone: 4638-3834)

CRAS Kemel (Rua Vítor Barbosa Guisar, 179, Kemel – Telefone: 4636-5879)

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio

Salesópolis

Onde atualizar o CadÚnico: CRAS (Rua Antonio Aranha, 313, Centro)

Horário de atendimento: necessário agendar por meio do telefone 4696-7657 ou pelo WhatsApp 93402-4355; se a última atualização foi realizada há menos de 48 meses e o morador teve alguma mudança em sua realidade familiar, não é preciso agendar o atendimento, bastando comparecer para atualizar o cadastro

Suzano

Onde atualizar o CadÚnico:

CRAS Boa Vista (Avenida Katsutoshi Naito, 955, Sesc)

CRAS Casa Branca (Rua Maria Clara Tavares, 125, Parque Residencial Casa Branca)

CRAS Centro (Rua Monsenhor Nuno, 595, Centro)

CRAS Gardênia (Rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Varan)

CRAS Palmeiras (Rua Sebastião Moreira, 198, Parque Palmeiras)

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio. É possível tirar dúvidas por SMS ou pelo WhatsApp no telefone (11) 97815-4886.

