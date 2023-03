Alto Tietê tem mais de 40 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,5 mil

Oportunidades são para ensino médio, superior e técnico em Mogi das Cruzes e Suzano. Ciee de Mogi das Cruzes e Suzano disponibiliza vagas de estágio e jovem aprendiz

O Centro de Integração Empresa – Escola (Ciee) seleciona estudantes para 41 oportunidades de estágio nesta quinta-feira (2). As vagas são para os ensinos médio, superior e técnico em Mogi das Cruzes e Suzano.

Para se candidatar é preciso enviar o currículo para o e-mail gabriele.martins@ciee.ong.br. No assunto, o candidato deve informar o nome do curso referente à vaga de interesse.

O CIEE fica na Rua Duarte de Freitas, Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4728-3131.

Vagas em Mogi das Cruzes e Suzano

