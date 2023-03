Alto Tietê terminou fevereiro de 2023 com 2.119 novo postos de trabalho, aponta Caged

Número positivo é resultado entre admissões e demissões registradas ao longo do mês nas dez cidades da região. Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (29). Dados do Caged consideram trabalhadores na modalides CLT

Divulgação Seteq

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o Alto Tietê terminou fevereiro de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Ao longo do mês, foram criados 2.119 novos postos de trabalho.

O balanço divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho inclui informações de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

O índice é resultado entre as 14.157 admissões e 12.038 demissões registradas na região no segundo mês de 2023. O número indica um aumento de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre as dez cidades, Guararema e Salesópolis foram as únicas com saldo negativo. Isso significa que o número de desligamentos foi superior ao de contratações com carteira assinada (veja o gráfico abaixo).

Ainda de acordo com o levantamento, o saldo de empregos do Alto Tietê ficou em 306.620 em fevereiro desse ano, considerando trabalhadores dos serviços públicos e privados, que trabalham na modalidade CLT.

valipomponi