Alto Tietê teve sete mortes por acidente de trânsito em janeiro de 2023; índice é o segundo menor na série histórica

Número só perde para 2017, quando foram seis vítimas fatais. Já entre as ocorrências sem óbito, houve aumento. IMAGEM DE ARQUIVO: Acidente de trânsito registrado em janeiro na região central de Mogi das Cruzes

João Belarmino/ TV Diário

O Alto Tietê registrou sete mortes por acidentes de trânsito em janeiro de 2023. O número é o segundo menor para o mês desde o início da série histórica (confira o gráfico abaixo).

Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito (Infosiga) e mostram que o índice seguia uma tendência de queda desde 2020.

A redução foi de 30% na comparação com o primeiro mês do ano passado. Do total, foram três vítimas fatais em Itaquaquecetuba, duas em Mogi das Cruzes, uma em Santa Isabel e outra em Suzano.

Ainda de acordo com o Infosiga, as vítimas eram seis homens e uma mulher. Dois morreram no local do acidente e cinco no hospital. Quatro estavam em motos, um em carro, um em caminhão e outro era pedestre.

Já com relação aos acidentes sem vítimas fatais, houve aumento. Em janeiro do ano passado foram 286 registros. Em 2023 esse índice chegou a 372 somando as dez cidades. A alta é de 30%.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano