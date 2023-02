altre-due-forti-scosse-fanno-tornare-la-paura-in-siria-e-turchia

Non c’è pace per le popolazioni di Siria e Turchia. A due settimane dal sisma che ha devastato il sud est anatolico provocando la morte di oltre 46mila persone, nella giornata di ieri – poco dopo le 18 in Italia, alle 20:04 e alle 20:07 ora locale – due nuove scosse di magnitudo 6.4 e 5.8 hanno colpito a distanza di pochi minuti l’una dall’altra la provincia di Hatay, una delle più martoriate dal terremoto.

L’epicentro della scossa più forte – avvertita anche a Cipro, in Libano, Iraq, Palestina, Israele ed Egitto – si è verificato tra Samandag, una località costiera al confine con la Siria, e Defne, cittadina poco distante nell’entroterra, sempre in prossimità del confine.

Secondo le informazioni diffuse dalla tv di stato Trt, sarebbero almeno sei i morti e 294 i feriti in Turchia in seguito alle nuove scosse, mentre continuano le ricerche per cercare di portare in salvo altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

#TürkiyeQuakes: At least six people confirmed dead, 294 others wounded after a new earthquake jolted Türkiye’s southern province of #Hatay, the disaster management agency AFAD says Follow our live updates: https://t.co/wzNSDyvvsR — TRT World (@trtworld) February 21, 2023

Poche ore prima che le nuove scosse colpissero la provincia di Hatay, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si era recato nella zona per annunciare che a marzo inizierà la ricostruzione di tutte le città turche distrutte dal sisma. “Vogliamo spostare il centro delle città che si trovano in pianura verso le zone di montagna”, aveva spiegato Erdogan dopo che in mattinata aveva incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken che ha promesso assistenza da parte degli Stati Uniti.

Aggiornando il bilancio delle persone salvate dopo essere rimaste sepolte sotto le macerie, Erdogan ha detto che il numero è arrivato a 114.834 e che sono oltre 1 milione e 600 mila le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo il terremoto.

Ufficio Stampa