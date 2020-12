“altro-che-adua,-ecco-la-relazione-segreta-di-dayane-mello-con-la-collega-maria”

Tra scherzi e baci rubati, il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco si è trasformato in qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Peccato però che, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, la splendida modella brasiliana abbia una relazione con un’altra donna. A rivelare il retroscena è il magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

Chi è Maria, donna con cui Dayane avrebbe una relazione?

“Adua – scrive il (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo – ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?”. Non è dato sapere, per ora. Nessun dettaglio aggiunto sull’identità della donna: impossibile rintracciarla nel catalogo di ‘talenti’ dell’agenzia di riferimento, dove non compare alcuna Maria, forse per il mancato aggiornamento del sito.

E intanto Adua si è innamorata di Dayane

Di certo c’è che al momento Adua si è presa una bella ‘cotta’ per la coinquilina, tanto da arrivare a parlare di un vero e proprio innamoramento. “Per me l’amicizia è come l’amore – ha ammesso la giovane siciliana – In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”. Non solo. Rosalinda non sa cosa l’aspetterà con il fidanzato Giuliano dopo il reality show: chissà come avrà preso il ragazzo quel siparietto di ‘intimità’ tra le due donne, pizzicate in atteggiamenti inequivocabili in ripostiglio.

Tutti gli amori di Dayane Mello

Quanto a Dayane, invece, non è la prima volta che si vocifera di una relazione con un’altra donna. “In pochi sanno che tempo fa la prezzemolina brasiliana fu a lungo corteggiata una nota showgirl latina”, scriveva qualche settimana fa la rivista Oggi, senza però svelare l’identità della misteriosa corteggiatrice. Momentaneamente single, Dayane ha raccontato invece di una storia passata (e molto passionale) con il calciatore Mario Balotelli, ed è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui nell’aprile 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. Qual è dunque il nome di donna da aggiungere al suo curriculum sentimentale? Chissà…