altro-che-insalatone-estive:-provate-le-tagliatelle-di-zucchine-e-mozzarella:-pronte-in-5-minuti-e-tutto-a-crudo.-super-goloso

Le tagliatelle di zucchine e mozzarella sono un’idea sfiziosa, leggera e priva di glutine, per un primo piatto fresco e diverso dal solito.

Un piatto colorato, bello da vedere e gustoso da mangiare, perfetto per un pranzo estivo veloce.

Per preparare le tagliatelle di zucchine occorre lo strumento apposito che si trova in commercio per pochi euro; simile ad un grosso temperamatite dove si mette la zucchina e si gira. Una ricetta facile e veloce, da provare, per utilizzare in modo diverso le zucchine di stagione, da variare ed insaporire a piacere aggiungendo altri ingredienti.

Tagliatelle di zucchine e mozzarella

Ingredienti per 2 persone

2 zucchine

10 pomodorini

olio di oliva

una sfoglia di mozzarella

qualche anello di cipolla

uno spicchio di aglio

foglie di basilico

sale e pepe

altri ingredienti ed aromi a piacere

olive verdi

tonno sott’olio

peperoncini verdi friggitelli

capperi



Procedimento

Lavate e pulite le zucchine e, con l’apposito utensile, formate le tagliatelle. Preparate il condimento: saltate l’aglio e cipolla in padella con un filo d’olio, i pomodorini lavati e tagliati in quattro, facendoli insaporire per qualche minuto; aggiungete le tagliatelle di zucchine, mescolate delicatamente e cuocete ancora per due minuti e togliete dal fuoco.

Tagliate il foglio di mozzarella a striscioline sottili, aggiungetelo al condimento con un filo d’olio, sale e pepe e basilico spezzettato, e mescolate brevemente. Servite le tagliatelle di zucchine e mozzarella calde, tiepide, o anche fredde. Potete anche non cuocere nulla: formate le tagliatelle di zucchine e di mozzarella, e condite con olio, sale e pepe, pomodorini, basilico ed origano. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

