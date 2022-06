altro-che-loredana,-romina-power-in-bikini-striminzito-e-tanga-a-70-anni-lascia-tutti-senza-parole.-guarda

Romina Power è talmente amata dagli italiani che le si perdonano anche i suoi chili di troppo. Negli ultimi anni ne abbiamo visto di bullismo sul web. Ogni attrice, cantante, showgirl che si è permessa di ingrassare, è stata aspramente criticata. Le donne sono spesso nemiche di loro stesse e a volte dimenticano che quel che accade a una può accadere a tutte. A ognuna di noi può capitare di ingrassare, e non farlo diventare un peccato sarebbe una vera e propria vittoria per il genere femminile, che non sempre se ne rende conto. Per non parlare delle conseguenze psicologiche delle critiche.

Alcuni personaggi noti dello spettacolo hanno deciso di chiudere le loro pagine social, quando sommerse di commenti offensivi e negativi. C’è poi il caso di chi si è fatta portavoce di una nuova linea di pensiero: la body positivity, secondo cui ogni donna è bella, che sia grassa o magra, alta o bassa, con il seno più o meno grande e il sedere più o meno prosperoso. A portare alta la bandiera in tutto il mondo è stata Rihanna, che è diventata un’eroina per le ragazze curvy. In Italia, ci ha pensato Vanessa Incontrada, che è diventata una sex symbol. Poi c’è Romina Power e per lei è tutto più semplice.

Mentre le sue più giovani colleghe hanno dovuto subire i giudizi del popolo del web, reagire e quindi vincere sulla cattiveria, per la cantante italiana la strada è già tutta in discesa. Romina Power è talmente amata dagli italiani che può permettersi di tutto. E così, quando pubblica una fotografia davanti un bel piatto di carbonara, nessuno la riprende per le calorie. Così come quando il settimanale Chi riesce a catturare delle immagini della donna in costume. Per lei i commenti sono tutti positivi. Del resto, il tempo scorre, ma resta una donna molto affascinante.

Romina Power si è fatta amare dal pubblico italiano sia per il suo modo di cantare, sia per i dettagli sulla sua vita privata e sentimentale. La sua storia d’amore con Albano Carrisi, nata davanti alle telecamere, ha appassionato i telespettatori sin dal primo momento: la ragazza venuta da lontano, bella e figlia d’arte, insieme al giovane del sud Italia che sta tentando di far carriera. Sembra un sogno che è diventato realtà. Poi la tragedia con la scomparsa della loro primogenita Ylenia e il conseguente divorzio. A quel punto i fans si sono stretti accanto a lei, amandola sempre più.