Altro che melanzane, sono più buone le zucchine a funghetto con la ricetta della nonna napoletana. Veloci e facili

Volete un contorno sfizioso e soprattutto estivo? Da poter usare anche per condire la pasta? Le zucchine a funghetto è proprio quello che ci vuole. Una variante decisamente più leggera e anche molto golosa rispetto alla classica ricetta delle melanzane a funghetto ( se vuoi la ricetta di Cannavacciuolo della melanzane a funghetto clicca qui). Vediamo quindi come prepararle

Le zucchine a funghetto rappresentano un piatto semplice e gustoso, accompagnato da un crostone di pane e il pranzo è assicurato, ma se avanzano possono essere anche un ottimo condimento per la pasta, anche il giorno dopo. Sono davvero semplici e veloci da preparare, e basteranno pochissimi ingredienti per fare un’ottima figura.

Ingredienti zucchine a funghetto per 4 persone

4 zucchine lunghe

1 aglio

200 gr. di pomodori

qualche foglia di basilico

olive nere

1 manciata di capperi sotto sale

olio di semi per friggere

Preparazione

Iniziamo preparando le nostre zucchine che non andranno sbucciate bensì solo private del picciolo e lavate accuratamente. Una volta ben asciugate dovranno essere tagliate a cubetti o a listarelle corte come preferite, il taglio è soggettivo. Prendete quindi una padella e aggiungete abbandonate olio di semi, meglio se di arachide. Quindi adagiate poco per volte le zucchine appena tagliate e friggete.

Quando vedrete le zucchine belle dorate prendetele e mettetele a sgocciolare dall’olio in eccesso in una scolapasta o in un piatto con foglio assorbente. A questo punto in un’altra padella aggiungete olio di olio, l’aglio in camicia ( ancora con la buccia), i capperi ( precedentemente ben lavati sotto acqua corrente), infine i podori tagliati anch’essi a cubetti e per ultimo il basilico fatto a pezzetti.

Fate cuocere a fiamma dolce il tutto fino a che il pomodoro non è cotto, alla fine eliminate l’aglio. Adesso bastano pochi minuti per completare il piatto. Aggiungete infatti le zucchine fritte al pomodoro e per ultime una bella manciata di olive nere senza nocciolo. Regolate di sale e mescolate bene. Serviranno 3, 4 minuti affinchè le zucchine prendano sapore quindi le nostre zucchine a funghetto sono pronte. Se vuoi altre ricette con le zucchine leggi qui

