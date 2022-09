Altro che paella, il Risotto alla milanese di mare è più facile, veloce e buonissimo. L’ingrediente finale è il tocco in più

Il risotto alla milanese di mare, con gamberetti e zafferano, è un primo piatto semplice e gustoso. Potete usare i gamberetti freschi oppure quelli congelati, ma ovviamente il risultatati finale non sarà lo stesso. Usando i gamberetti freschi, sicuramente impegnerete un po’ più del vostro tempo, ma con le teste ed i carapaci dei gamberetti, preparerete un ottimo fumetto, per cuocere il riso. Nella ricetta che di seguito andrò a descrivere, ho completato il piatto con dei pistacchi tritati grossolanamente, un successone.

Risotto alla milanese di mare, Ingredienti

150 gr riso

250 gr gamberetti

1 bustina zafferano

pistacchi

Olio evo

Sale

Prezzemolo

Vino bianco

½ cipolla

15 gr pecorino grattugiato

Procedimento:

Per preparare il risotto con gamberetti, zafferano e pistacchi, iniziate a lavare bene i gamberetti, con abbondante acqua corrente,

separate la testa ed i carapaci, conservando qualche gamberetto per guarnire il piatto finale. Mettete la teste ed i carapaci dei gamberetti in un pentolino, unite due bicchieri d’acqua, un poco di prezzemolo, e fate cuocere il tutto per circa venti minuti, regolate di sale. Nel frattempo eliminate il filo nero dai gamberetti, e tagliateli a tocchetti.

Trascorso il tempo di cottura del fumetto, filtratelo ed eliminate gli scarti.

In una capiente pentola mettete un giro d’olio evo, fate appassire la cipolla ed eliminatela, scottate velocemente i gamberi interi, e metteteli da parte.

Nel fondo di cottura versate il riso, fatelo tostare e sfumate con il vino bianco, appena l’’alcol sarà evaporato, unite mano a mano il fumetto e iniziate la cottura del riso.

A cottura quasi ultimata, sciogliete lo zafferano in un poco di fumetto ed unitelo al riso, unite anche i gamberetti e mescolate il tutto.

A cottura ultimata spegnete la fiamma, unite il pecorino e mantecate il tutto, unite anche qualche pistacchio.

Impiattate completando il piatto con i gamberetti interi ed i pistacchi tritati grossolanamente.

Altro che paella, il Risotto alla milanese di mare è più facile, veloce e buonissimo. L’ingrediente finale è il tocco in più scritto su Più Ricette da Michele.