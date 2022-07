Altro che parmigiana, Le Melanzane in carrozza sono più facili e buone, Come farle super golose anche in forno. Il segreto della nonna scritto su Più Ricette da Redazione.

Non solo mozzarella in carrozza, una alternativa estiva e saporitissima sono le melanzane in carrozza cucinate allo stesso modo. Filanti, saporite e gustose. Un tripudio di sapori e di odori che si possono preparare in poco tempo e senza molti sforzi. Un piatto unico che sicuramente farà colpo sui vostri familiari e sui vostri ospiti. E allora andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti di questo ottimo piatto.

melanzane in carrozza, INGREDIENTI

Melanzane tonde;

mozzarella o formaggio filante;

prosciutto cotto;

3 o 4 uova;

pangrattato;

sale e pepe;

acciughe ; opzionale

olio di semi per la frittura

Preparazione

Come sappiamo cominciamo a lavare le melanzane bene. Le asciughiamo e poi le tagliamo a fette: devono essere spesse 1 centimetro. A questo punto le asciughiamo: le facciamo riposare su un panno carta in una ciotola: cospargiamo di sale grosso. Le facciamo stare 30 minuti su un lato e poi dopo mezz’ora cambiamo lato e saliamo ancora con sale grosso. Le facciamo spurgare.

Ora siamo pronti per formare i nostri sandwich. Mettiamo su una fetta di melanzane del prosciutto, la mozzarelle e se volete, per dare più spinta, un’acciuga. Mettete l’altra fetta di melanzana sopra, a chiudere proprio come se fosse un panino. Fatto questo con tutte le melanzane prendiamo una bowl e rompiamo le uova: sbattiamo e saliamo ( se volete mettiamo un pizzico di pepe).

Passiamo i nostri sandwich di melanzane nell’uovo sbattuto. Poi le passiamo nel pangrattato. Ora dobbiamo friggere: prendiamo una padella e portiamo dell’olio ( alto oleico, ad elevate temperature) a 170 gradi e aggiungiamo un panino alla volta per non far abbassare troppo la temperatura. Facciamo dorare e poi le asciughiamo nel panno assorbente. Per la versione al forno: disponete le melanzane in carrozza su una teglia rivestita con carta forno bagnata e strizzata e unta con dell’olio di oliva. Cuociamo in forno caldo per 30 – 35 minuti circa o sino a leggera doratura. Continuate a leggere le nostre ricette sulle melanzane

