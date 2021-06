“altro-che-radical-chic”,-alba-parietti-si-infortuna-il-piede-a-ibiza-e-lo-mette-nel-secchiello

Alba Parietti, da quasi una settimana ad Ibiza per una vacanza, si infortuna un dito del piede e lo mette nel secchiello del ghiaccio. Su Instagram è lei stessa a fare ironia: “Mettere il piede nel secchiello del ghiaccio nel proprio giardino a Ibiza fa molto superficial cafone“.

L’infortunio domestico di Alba Parietti a Ibiza

Alba Parietti su Instagram dimostra ai suoi 450mila mila follower di essere anche una donna spiritosa. L’occasione? Un piccolo incidente domestico che la poliedrica showgirl italiana utilizza per ironizzare sul suo carattere e sul suo stile. E che serve anche per lanciare una frecciatina a chi la definisce altolocata e anticonformista. La riflessione della mamma di Francesco Oppini in un post Instagram in cui scrive:

Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio, fa molto “superficial cafone”. Ho raggiunto un obiettivo che finalmente è l’opposto di ciò per cui vengo sempre accusata, cioè essere sempre la solita radical chic.

Con lei a Ibiza anche Paola Barale

Alba Parietti è a Ibiza con l’amica Paola Barale (ex di Gianni Sperti e Raz Degan). E qualche giorno fa ha pubblicato una serie di foto su Instagram in cui ha paragonato lei e Paola a Thelma e Louise. L’occasione per il post pubblicato sul social è una sosta a una stazione di rifornimento per mettere benzina. Per la moglie del cabarettista Franco Oppini, non c’è alcun dubbio, lei è Barale sono come le due ragazze del film di successo di Ridley Scott.

A Ibiza l’incontro con Mahmood

Alba Parietti e Paola Barale sulle spiagge di Ibiza hanno incontrato anche Mahmood. E insieme hanno scattato una serie di selfie che sono diventati un’occasione per un siparietto social con il figlio Francesco Oppini. “Rosica pure Francesco Opfitzer (nomignolo coniato perché Oppini si è vaccinato, ndr)”, ha scritto Alba sotto una delle foto con il cantante di “Soldi”, perché il figlio è un fan dell’artista. Ma il tentativo della showgirl le se ritorce contro: “Magari tagga il Mahmood giusto e non uno dei suoi fan club“, gli risponde Oppini Junior notando l’errore della madre nel tag. Ma in altre foto l’opinionista è anche in compagnia di altri amici del figlio. Tra questi: Mario Balotelli, il fratello Enock Barwuah e Claudio Lippi.

Alba Parietti vicina ai 60 anni

L’ex attrice torinese è sulla soglia dei 60 anni e a Ibiza ha sfoggiato un fisico asciutto, degno di una ragazzina. Tuttavia uno scatto sexy in costume è diventato l’occasione per alcuni commenti degli heaters. Mentre alcuni utenti hanno elogiato la sua fisicità: “Io non ero così neanche a 20 anni“. Altri hanno criticata aspramente Alba: “Bellissima ma troppo esibizionista“; e ancora, “Sei una bella donna ok, ma non è un costume per la tua età“.