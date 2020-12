altro-che-tregua,-meghan-e-kate-si-inviano-regali-di-natale-da-brividi:-“una-cuffia-con-scritto-pu***”-ecco-cosa-hanno-avuto.-sudditi-sotto-choc

Tregua natalizia per la royal family, con doni inviati per posta dalle rispettive mogli dei principi, Meghan Markle e Kate Middleton. Qualunque cosa possa accadere, il Natale è simbolo di famiglia, di perdono, di ritorni a casa. Nonostante le divergenze che hanno separato le due famiglie, in questo periodo di festa le armi sono state appese al chiodo e, al loro posto, han lasciato spazio a dei pensieri che le famiglie si sono inviati tramite posta. E non sono gli unici, considerato che in questo 2020 sono state tantissimi i nuclei familiari che non hanno potuto ricongiungersi.

C’è in corso una pandemia e la fine è ancora lontana. Non ci si può spostare facilmente, i cenoni sono impensabili, bisogna agire con responsabilità, tenendo lontani amici e parenti. C’è chi il Natale lo ha passato da solo, in isolamento, magari in una stanzetta col cibo lasciato dietro la porta. C’è chi il Natale lo sta passando in ospedale, forse sotto un casco per respirare meglio. C’è chi ha dovuto rinunciare alle tradizioni di sempre e festeggiare lontano da casa. Così è stato anche per Kate Middleton e William, Meghan Markle ed Harry, che stanno passando la festa in modo differente dal solito.

In Inghilterra il Natale lo si passa a Sandrigham, nel Norfolk, dove la regina Elisabetta accoglie tutti i familiari per onorare la festività nell’ “intimità” del castello. Il 25 mattina si assiste alla sfilata dei nobili, che si dirigono al seguito della capostipite verso la cappella della residenza. Già l’anno scorso, però, Harry e sua moglie Meghan Markle decisero di passare il Natale separatamente, in Canada, il preludio di quello che poi è accaduto successivamente con la loro definitiva separazione dalla famiglia. Quest’anno ancor di più, la regina ha dovuto rinunciare a tutte le sue abitudini natalizie.

Del resto, per quanto appaia sempre piena di salute e riesca a trasmettere forza e carattere, la regina Elisabetta è sicuramente tra i soggetti a rischio, così come suo marito Filippo che ha ben 99 anni. La coppia ha quindi deciso di isolarsi a Windsor. William e Kate Middleton sono insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis a Sandrigham. Harry e Meghan hanno festeggiato il loro primo Natale di questa nuova vita insieme, che li tiene lontani dagli impegni di palazzo e dalle regole di etichetta, nella loro villa a Montecito. Ma come stanno passando le festività anche gli altri componenti della royal family?

Carlo e Camilla probabilmente si recheranno in visita della regina Elisabetta, a Windsor. I genitori di Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, saranno anche loro nel Norfolk, vicino la figlia, e probabilmente incontreranno anche Pippa che è incinta. Le sorelle della regina Beatrice ed Eugenia York sono bloccate nei quartieri di Londra chiusi per le restrizioni legate alla mutazione del Covid-19 scoperta in UK. Insomma, anche i regali hanno visto i loro piani stravolti dalla pandemia. Ma non hanno rinunciato ai regali e siamo tanto curiosi di sapere cosa si sono inviate reciprocamente Meghan e Kate.

I regali che si sono scambiati i reali. Ecco quali sono

C’è un rito natalizio di vecchissima data, nella royal family: scambiarsi regali stupidi. E anche la regina Elisabetta prende parte, divertitissima, alla tradizione. È Finding Freedom, il libro dedicato alla “fuga” americana di Harry e Meghan, a svelare questi squisiti dettagli. Tra i doni più sciocchi donati o ricevuti in passato: il copri-asse del water regalato dalla principessa Anna a suo fratello Carlo e il kit Grow Your Own Girlfriend che Kate Middleton ha comprato per Harry quando era ancora scapolo.

The Queen, invece, ha ricevuto dal nipote Harry una cuffia da doccia con sopra scritto “Ain’t Life a B****?”, mentre William le ha regalato un più sobrio servizio da tè a tema Winnie the Pooh. Anche Meghan, quando arrivò a corte, non rinunciò a partecipare. Registrando, pare, un grande successo tra i reali. Al cognato William regalò «un cucchiaio con scritto “cereal killer”: a lui piacque moltissimo», riporta il libro. Mentre a Sua Maestà Elisabetta offrì in dono un criceto di stoffa che canta: «Un altro colpo da maestra».

Pare che quest'anno le coppie William/Kate e Harry/Meghan si siano già scambiate i regali di Natale. Ma, vista la separazione fisica e (sembra) l'attrito famigliare, non ci sarà stato molto da ridere. Cosa ci sarà nei pacchi di Natale spediti da Meghan Markle e dal principe Harry a Kate Middleton e al principe William? Forse un po' dei prodotti della nuova azienda biologica e veg in cui ha investito, la Clevr Blends. E qualche dono per George, Charlotte e Baby Louis. In cambio, i Cambridge avranno spedito qualche prodotto made in UK per far sentire il principe Harry, al suo primo Natale americano, meno lontano da casa.