Altro che William e Harry, E’ il cugino Louis il più bello del reame. Uguale ad Harry ma 100 volte più bello. Eccolo

Specchio specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Sembra che William e Harry stiano invecchiando non proprio al meglio e, a fare scalpore in Inghilterra al loro posto, è un cugino di nome Louis Spencer. Per anni i principi sono stati in cima alla lista degli scapoli d’oro di tutto il mondo, e non c’è da meravigliarsi. Belli, giovani e a volte un po’ ribelli hanno fatto sognare le fanciulle di tutti i reami. Chi è che non sogna di diventare una principessa prima o poi? Ma ad oggi i fratelli non sono più degli scapoli e hanno sposato due bellissime donne che sono al posto da tutte agognato.

Si tratta di Kate Middleton e Meghan Markle, sposate rispettivamente con William ed Harry. La prima amatissima dai sudditi del Regno Unito e icona di stile in tutto il mondo, la seconda vittima di molte critiche a causa della famosa Megxit, che ha portato il secondogenito della royal family a trasferirsi dall’altro lato del mondo, in America. Ma che effetto ha avuto il matrimonio coi due rampolli? Si dice che l’età renda gli uomini più affascinanti. Ma oltre al tanto agognato fascino sono arrivate anche calvizie e altri difetti dovuti all’età che inesorabilmente avanza anche per loro.

I capelli fulvi e le lentiggini di Harry, così come i capelli biondi e gli occhi azzurri di William, hanno conquistato sempre i primi posti nelle classifiche dei reali più appetibili. Ma l’erede al trono d’Inghilterra quei bei capelli li ha persi tutti, mentre tra quelli di suo fratello è comparsa una chierica molto evidente. Insomma, per il momento è finita l’epoca dei principi nella grande isola, anche perché i figli reali sono ancora troppo piccoli, pur promettendo molto bene. Su chi si è spostata l’attenzione delle nobili e borghese inglesine? Il podio è già stato occupato, vediamo da chi.

Si tratta di Louis Frederick John Spencer, visconte di Althorp, direttamente dal ramo di Lady Diana. E’ il figlio del fratello della compianta moglie di Carlo, Charles Spencer, e della sua prima moglie, Victoria Lockwook. Come per ogni favola che si rispetti, il rampollo ha una storia misteriosa alle spalle. Infatti è cresciuto in una terra molto lontana, e ha fatto ritorno in Inghilterra solo da poco, superando indiscutibilmente in bellezza i reali cugini William ed Harry. Il titolo nobiliare è stato acquisito grazie alla legge sulla primogenitura, da poco cambiata.

Infatti Louis è solo il quartogenito della sua famiglia, ma grazie alla modifica è passato in cima alla lista degli eredi, superando le sorelle maggiori Kitty, Amelia ed Eliza. Ma scopriamo di più: nato a Londra al St Mary's Hospital, così come William ed Harry, Louis si è trasferito subito in Sudafrica con la famiglia. Il padre ha infatti voluto che la sua progenie crescesse lontana da tutta l'esposizione mediatica dovuta al successo dell'amata zia. Dopo il divorzio dei genitori, Louis ha vissuto con la madre a Città del Capo dove ha frequentato il Collegio Diocesano. Solo dopo il diploma è rientrato in Inghilterra per frequentare l'Università di Edimburgo e conquistare i cuori di tutte le sue compagne e non solo.