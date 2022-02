Altroconsumo: qual è il sistema di riscaldamento più green e conveniente?

Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, insieme a alle organizzazioni consumatori di Repubblica Ceca (dTest), Polonia (Federacja Konsumentow), Spagna (OCU) e all’organizzazione ombrello europea BEUC (attraverso il progetto “Decarbonize Heating”), ha commissionato uno studio alla società di analisi economica Element Energy, allo scopo di individuare quelle che saranno le migliori opzioni di riscaldamento nel prossimo futuro (dove per migliore si intendono le soluzioni più efficienti, green e convenienti).

L’analisi valuta tre sistemi di riscaldamento differenti in due ambienti abitativi, una casa unifamiliare e un appartamento in un condominio:

1. le pompe a calore elettriche (sistemi aria-acqua in grado di riscaldare la casa dal pavimento o tramite radiatore)

2. le pompe a calore ibride (elettriche-idrogeno)

3.le caldaie a idrogeno (è stato simulato l’utilizzo di questi sistemi dai prossimi anni al 2040 tenendo conto del loro ciclo di vita abituale, 20 anni, e le novità normative che verranno applicate in futuro).

Dall’analisi, che tiene conto anche del costo dell’energia e del costo di installazione degli apparecchi, il riscaldamento elettrico a pompa di calore risulta essere l’opzione più conveniente e anche la più efficiente. Sarebbe tra il 90 e il 140% meno costoso di una caldaia a idrogeno e il 35% meno di una ibrida.

“La sfida per la transizione ecologica è quanto mai attuale e urgente: ce lo dimostra, una volta di più, la crisi dei costi dell’energia dovuta allo scenario internazionale incerto, che si ripercuote nei forti aumenti delle bollette per cittadini, imprese e, da ultimo, comuni”, commenta Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo. “Ecco perché, anche per diminuire progressivamente la nostra dipendenza dalle importazioni di metano ed energia e per meglio difenderci dai rincari, è necessario che sin da subito Governi e istituzioni mettano in campo strategie di lungo periodo, come incentivi fiscali stabili e adeguati, per aiutare tutti i consumatori ad evolvere propri impianti e abitazioni. Le persone possono essere il fattore di successo della transizione collettiva, a patto di essere messe in condizione di farlo in maniera semplice, prevedibile e vantaggiosa. Solo così, infatti, si potrà rispondere in maniera strutturale e diffusa alle necessità di oggi e di domani, ottenendo maggiore autonomia e migliore efficienza sia per i singoli che per il sistema Paese. Il futuro del pianeta e delle nostre economie passa dal promuovere, nel presente, un mercato più equo sia per i player che per i cittadini”.

