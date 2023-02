Alugar imóveis para estudantes é um bom negócio

Neste artigo, vamos mostrar porque a locação já não é mais um motivo de dor de cabeça para os estudantes

São Carlos e Araraquara possuem grandes universidades que atraem milhares de estudantes. Esta população flutuante internaliza nas cidades recursos que passam as dezenas de milhões de reais mensalmente, contribuindo com as economias locais de forma importante.

Uma das dúvidas que surgem na hora da matrícula é sobre a locação de um imóvel. Se antes esse era um motivo de dor de cabeça, hoje é um bom negócio, principalmente quando os contratos estão bem estabelecidos. Neste artigo, vamos mostrar porque a locação já não é mais um motivo de dor de cabeça para os estudantes.

Universidades

São Carlos possui 4 instituições de ensino superior: UFSCar, USP, Unicep e IFSP. Já Araraquara abriga a Unesp, a Uniara, a Unip e o Logatti. Enquanto as públicas (USP, UFSCar e Unesp) possuem a característica de atrair estudantes de todo o estado e país, as particulares atraem pessoal local e da região que se deslocam diariamente. Isso não é regra, apenas tendência.

Os estudantes que saem da casa de seus pais e vêm para a cidade possuem opções de moradia interna, mas as vagas são bem escassas, não chegando nem a um décimo dos estudantes matriculados. Todo este excedente precisa de moradia e, principalmente, de orientação ao longo do processo.

Morar sozinho ou em república?

A primeira decisão que os alunos (e os pais influenciam muito) têm de tomar é se vão morar sozinhos (ou em poucas pessoas compartilhando imóvel) ou em uma república. Essa é uma pergunta essencial para a escolha do imóvel. Para alunos calouros (também chamados de bixos), morar sozinho pode ser a melhor opção, por questões que envolvem a maturidade e a descoberta de uma nova cidade. Isso também não é regra, apenas tendência. Com o passar dos anos as repúblicas passaram a ser uma opção bem vantajosa, pois os alunos já desenvolveram responsabilidade e têm objetivos mais claros.

Apartamentos são um excelente investimento

Os apartamentos menores (e as kitnets) são excelentes investimentos em São Carlos e Araraquara, pois a procura semestral é intensa. Sempre haverá procura, e se você tem a oferta na mão dificilmente ficará com o imóvel parado. Ambas as partes envolvidas no negócio devem se proteger quanto a assuntos como: garantias, fiadores, contratos, devolução.

Tenho uma casa. Devo alugar para uma república?

As repúblicas estudantis são uma verdadeira instituição no Brasil e até no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, as repúblicas são agregadas em fraternidades de caráter nacional. Em várias cidades do Brasil, incluindo São Carlos e Araraquara, existem repúblicas com décadas de existência.

Os medos dos proprietários de casas na cidade ao alugar para a república têm motivos comuns, sendo os principais receber um imóvel “detonado” ou ser agente passivo em ações de perturbação de sossego movidas por vizinhos. Porém, isso é algo que deve estar perfeitamente coberto em um contrato bem feito.

É um bom negócio alugar imóveis para estudantes?

Sim, é um excelente negócio! Haja visto que as cidades universitárias sofrem bastante com a interrupção das aulas presenciais. O mercado imobiliário também sofreu de forma pesada com esta interrupção, e com o controle da pandemia, 2023 é o primeiro ano com aulas presenciais plenas em todas as instituições de ensino de São Carlos e Araraquara.

Por isso, se você possui um imóvel , seja apartamento ou casa, considere a opção de alugar para estudantes. Se você não possui um imóvel mas quer investir, lembre-se que os imóveis são sempre a opção mais segura de rendimento a longo prazo. Alugar imóveis para estudantes é um negócio rentável, extremamente seguro e você possui quem faz tudo para você em várias opções: a Cardinali.

Se você é estudante ou conhece alguém que precisa alugar um imóvel, você também pode contar com a Imobiliária Cardinali para destravar o seu aluguel.

