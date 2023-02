Alugar república e kitnet em São Carlos: conheça as vantagens

Pensando em alugar república ou kitnet? É uma ótima ideia e a Imobiliária Cardinali pode te ajudar!

É universitário em São Carlos? Passou na USP ou na UFSCar e vai começar a graduação em 2023? Parabéns!

Não fique perdido! Por aqui, a cidade é ótima, você fará muitos amigos e terá os melhores anos da sua vida. Nesse processo, a escolha de onde morar é um dos passos mais importantes.

Pensando em alugar república ou kitnet? É uma ótima ideia e a Imobiliária Cardinali pode te ajudar! Confira mais detalhes.

A preparação já começou!

Mesmo antes de viajar, já dá para se sentir universitário. Conheça os veteranos em grupos de WhatsApp que a Cardinali criou para cada universidade. No Facebook, converse e vá se ambientando. Não será difícil encontrar os novos colegas e o pessoal costuma ser muito receptivo.

Chegou a hora da matrícula

Se a matrícula for presencial, confira a documentação mais de uma vez antes de sair de sua cidade. Depois de matriculado, é só aproveitar!

No campus, conheça os veteranos pessoalmente, tire fotos e divirta-se. Os calouros são o foco de todos – é só curtir.

Não fique preocupado com o trote, também. Nas universidades públicas ele é proibido. Se precisar de ajuda, os centros acadêmicos dos cursos sempre estão de olho para garantir que as brincadeiras sejam saudáveis. As universidades também contam com ouvidorias, canais que recebem denúncias sobre todo tipo de assunto.

Está em São Carlos?

Aproveite para conhecer a cidade com o Guia que a Cardinali criou para os estudantes que são novos na cidade! Conheça os melhores bairros para estudantes em São Carlos, o caminho que você fará todos os dias para a faculdade e muito mais.

Além disso, é um ótimo momento para conhecer imóveis que você já tenha visto pela internet. Se não tiver tempo de ver os imóveis pelo site, vá até a Cardinali e converse com um atendente. A Cardinali fica ao lado da USP!

Alugar república ou kitnet?

É recomendado que os calouros morem sozinhos no começo. Isso porque nem sempre conhecem outras pessoas que estudem na cidade e pode ser muito desagradável morar com estranhos para quem está começando a vida adulta.

Depois de algum tempo, você já terá feito amigos e poderá escolher melhor com que morar. Então, poderá montar uma república ou dividir apartamento com outros amigos.

Mas, caso já conheça outras pessoas que passaram na faculdade nesse ano ou que sejam de sua cidade natal, ótimo! Isso possibilita escolher um imóvel maior logo de cara, já que o valor será partilhado.

5 Dicas ao procurar aluguel para universitários

Por ser uma cidade com muitos estudantes, alguns bairros de São Carlos já estão prontos para recebê-los. Do comércio à localização, eles ainda contam com imóveis pensados para serem alugados exclusivamente por universitários.

Não dá para saber de tudo sobre aluguel para universitários – ainda mais quando você nunca foi a São Carlos ou conheceu só um pedacinho da cidade. Por isso, confira abaixo 4 dicas para acabar de vez com as dúvidas.

1- Conheça os imóveis preparados para estudantes

Esses imóveis existem em cidades universitárias, como São Carlos, e trazem uma série de vantagens, como localização privilegiada, estrutura revitalizada, segurança e facilidade para alugar.

Além do mais, alguns desses imóveis já estão mobiliados. Ou seja, possuem armários nos quartos, no banheiro, cozinha, guarda-roupas e até mesmo cama. Ficam faltando só os eletrodomésticos e utensílios do dia a dia.

Muitos estudantes também acabam não tendo um carro logo de cara. Nesse caso, é melhor procurar um imóvel para estudante e que fique próximo à sua faculdade. Isso vai poupar muitas andanças.

Se você já tiver seu carro, ótimo! É só escolher um imóvel com garagem.

2 – Compre móveis e eletrodomésticos usados

Mobiliar uma casa pode custar muito. Ainda mais agora, com a mudança e nova rotina, compensa verificar itens mais em conta.

Os universitários possuem grupos de venda nas redes sociais e sempre é possível encontrar itens usados e em bom estado.

A razão é simples: muitos estudantes vão para outras cidades após se formarem. Por isso, precisam se livrar dos itens de casa, já que não compensa levá-los de volta para sua cidade.

Além disso, móveis e outros utensílios não ficam muito desgastados ao serem usados somente por 5 anos, né?

Dessa forma, comprando de outros universitários, a chance de encontrar um bom negócio é maior.

São Carlos também possui várias lojas físicas que vendem itens usados, principalmente no centro. Se puder, faça uma pesquisa nessas regiões!

3 – Pense nas comodidades do imóvel

Vai ficar com carro ou moto na cidade? Se sim, procure um imóvel com garagem. Além disso, é possível pesquisar áreas mais afastadas e possivelmente mais baratas, já que a locomoção não é um problema.

Se não possuir automóvel, considere alugar um imóvel mais próximo à universidade ou que tenha ponto de ônibus perto.

Caso seu imóvel tenha garagem, mas você não precise usá-la de imediato, vale a pena verificar se é possível alugá-la a outro estudante. Já vai garantir um dinheirinho extra todo mês!

Também vale verificar outras questões, como portaria 24h, academia e piscina. Muitos imóveis oferecem essas comodidades e não cobram muito mais de condomínio. Aproveite as oportunidades!

4 – Converse com quem já está na cidade

Na hora de alugar república ou kitnet, dê preferência a regiões com outros estudantes. Esse é um sinal de que o bairro possui boa estrutura e é movimentado, o que ajuda na segurança.

Os veteranos do curso já passaram pelo que você está enfrentando. Por isso, vale trocar essa ideia para obter o máximo de informações possível.

Eles podem dar dicas sobre as regiões, transporte e, também, conhecer outros estudantes que estejam se formando para te vender móveis e eletrodomésticos em conta!

5 – Escolha uma imobiliária de confiança

Contar com o suporte de uma boa imobiliária é essencial. Os corretores irão ajudar a escolher a região ideal para você e apresentar boas opções, principalmente de preço.

A Cardinali possui mais de 40 anos de experiência e trabalha de perto com as necessidades dos universitários. Por isso, até sua sede foi construída pensando na comodidade desse público.

Ela ainda conta com condições facilitadas para estudantes – o que é um bom negócio para quem é de fora. Assinatura digital e novas modalidades de fiador, que agilizam o processo de aluguel para universitários em São Carlos, são algumas dessas facilidades.

