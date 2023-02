Aluna da rede pública tira ‘nota mil’ na redação do Enem estudando por vídeos do YouTube e livros emprestados

Letícia Marques de Abreu, 18 anos, é estudante da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Isaías Gonçalves Damasceno, em São Benedito. Ela recebeu os parabéns do governador do Ceará, Elmano de Freitas, pelo desempenho. Aluna nota mil na redação do Enem fala sobre técnicas de estudo para obter rendimento máximo

Letícia Marques/Arquivo pessoal

A jovem estudante Letícia Marques de Abreu, 18 anos, ficou muitas noites em claro enquanto se preparava para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O esforço rendeu à jovem a nota máxima (1.000 pontos) na redação. Os boletins de desempenho foram divulgados nesta quinta-feira (9), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Letícia Marques de Abreu é estudante da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Isaías Gonçalves Damasceno, em São Benedito, a 360 km de Fortaleza. A jovem afirmou ao g1 que sempre estudou em escola pública e que completava o aprendizado assistindo vídeos pelo YouTube e livros que conseguia com parentes e professores.

“Sempre estudei na garra, pelo Youtube e com poucas condições de acesso, mas sempre batalhei bastante e li muitos livros para conseguir chegar aonde eu cheguei. Todo o esforço que tinha feito com muitas noites sem dormir valeu a pena. Eu tinha alcançado o tão sonhado nota 1 mil na redação e quem sabe uma aprovação no curso de medicina numa universidade federal”, afirmou.

Nas oficinas de redação da escola pública, a estudante manifestou protagonismo desde que entrou na unidade de ensino, contando com o apoio dos professores. “Gostaria de agradecer à escola em que estudei, pois os professores sempre estavam à disposição, independentemente do horário. Desde a pandemia, sempre tive um grande suporte da escola, o que foi muito importante.

Filha de pais separados, Letícia Marques mora com a mãe. A estudante afirmou que, apesar de humildes, os pais sempre a apoiaram nos estudos. “Foi muito gratificante ver que todo meu esforço tinha dado certo, que valeu a pena”.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, parabenizou a estudante pelo feito. “Desejo muito sucesso à Letícia e a todos os estudantes do nosso estado que ingressarão na universidade neste ano”, afirmou em redes sociais.

Initial plugin text

Tema de redação ‘super atual’

Aluna da rede pública tira nota máxima na redação do Enem e 739 na média geral

Arquivo pessoal

Sobre o tema da redação, a estudante cearense considerou o assunto pertinente e atual. Na edição regular do Enem 2022, o tema da redação foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O assunto foi considerado “bem importante para o contexto” brasileiro, segundo professores ouvidos pelo g1 na ocasião.

“Eu achei o tema muito completo e necessário. Foi um assunto que dava para eu utilizar muitos aspectos, principalmente na nossa região, que possui muitos indígenas, muitos quilombolas. Aí na minha redação eu utilizei bastante sobre isso.”

Letícia Marques afirmou que sonha em cursar medicina. Quando soube que tirou nota 1.000 mil não acreditou. Ela acessou a página do Inep na internet e recarregou a página várias vezes.

“Todos da família ficaram sem acreditar no feito obtido. No início, custamos a acreditar. Recarreguei a página várias vezes. Eu, moradora de um município de 20 mil habitantes, era uma das pessoas que havia conseguido alcançar a nota 1.000 na redação. Estou muito feliz e eles também”, contou sorrindo.

Assista às notícias do Ceará no g1 em 1 Minuto:

valipomponi