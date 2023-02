Aluna de 16 anos está entre os 14 candidatos que tiraram nota máxima na redação da Fuvest 2023

Isabella Aguiar, aluna de um colégio particular de São Paulo, é a única ‘treineira’ do seleto grupo. Ela sonha em cursar medicina. Isabella tirou a nota máxima na redação da Fuvest 2023

Em 2023, dos mais de 14 mil inscritos na Fuvest — vestibular da Universidade de São Paulo (USP) —, apenas 14 tiraram a nota máxima (50 pontos) na redação. Nesse seleto time, está uma única “treineira”: a paulistana Isabella Aguiar, de, acredite, 16 anos.

Como ela só concluirá o ensino médio no fim deste ano, decidiu prestar o exame para testar seus conhecimentos e conhecer a dinâmica da prova.

“Quando for para valer, quero estar pronta. Estudei ao máximo para isso, mesmo aos sábados e domingos”, conta Isabella.

“Fiz todas as tarefas de casa opcionais, segui as sugestões de leitura [dos professores] e entreguei um texto por semana. Sempre tive esses hábitos.” (Mais abaixo, veja dicas de como tirar uma boa nota.)

Enxaqueca no dia da prova

Mesmo após tanta dedicação, Isabella, aluna do Colégio Poliedro, na capital paulista, ficou surpresa com seu desempenho. Exatamente em 8 de janeiro, no dia de os candidatos escreverem a redação da Fuvest, a jovem teve uma crise de enxaqueca e não conseguiu terminar a prova.

“Comecei a ter muita dor. Fiz alguns exercícios [são 10 questões dissertativas de português], parei e fui para a redação. Quando fiquei muito ruim, entreguei do jeito que estava”, conta. “Não sei te explicar como fui tão bem.”

Agora, Isabella está determinada a continuar sua intensa rotina de estudos e conquistar uma vaga em medicina no vestibular de 2024.

Dicas para uma boa redação

Abaixo, veja as dicas que Isabella dá aos candidatos que prestarão vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano:

📖 Caprichar nos estudos de todas as disciplinas. – “Fiquei aliviada de ver que o tema da Fuvest era ‘Refugiados ambientais e vulnerabilidade social’. Usei o repertório que eu tinha de sociologia, história e literatura, e citei o quadro ‘Os Retirantes’, de [Candido] Portinari”.

🔎 Entender a estrutura do texto cobrada em cada prova. – “O principal precisa estar claro: o que deve ter na introdução, no desenvolvimento e na conclusão.”

📝Planejar a dissertação antes de redigi-la. – “Em vez de escrever direto, melhor pensar antes no que vai colocar em cada parágrafo.”

🗣️ Treinar e pedir feedbacks. – “Uma redação por semana é o suficiente para estar preparado. Gosto de prestar atenção aos apontamentos que os corretores fazem dos meus textos.”

👩‍💻 Ser cauteloso. – “Não dá para deixar de lado a questão gramatical. Também é bom evitar repetições de palavras.”

