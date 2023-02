Aluna de 17 anos nota mil na redação do Enem diz que ‘repertório cultural’ foi diferencial

Ana Alice Teixeira Freire, 17 anos, é natural de Fortaleza e cursa o 3º ano do ensino médio. Cearense de 17 anos é nota mil na redação do Enem 2022

Arquivo pessoal

A cearense Ana Alice Teixeira Freire, 17 anos, natural de Fortaleza, foi uma das candidatas a tirar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As notas do Exame foram divulgadas nesta quinta-feira (9).

Aluna do 3º ano do ensino médio, Ana Alice é estudante do Colégio Master há dez anos. Desde o início, ela faz parte da turma avançada da escola particular, que realiza uma preparação intensa para o vestibular.

Para a adolescente, o repertório sociocultural construído desde pequena foi um dos diferenciais que a levaram à nota mil na redação do Enem, bem como sua preocupação em zelar por seu emocional nos últimos dias antes do exame.

Outro fator que a jovem acredita que contribuiu para o bom desempenho foi a participação dela na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) desde 2019, além do laboratório de redação do colégio.

“Me ajudou a ganhar repertório vocabular, técnicas de leitura e as redações semanais também foram excelentes para minha preparação, bem como a proximidade com os professores e o atendimento personalizado”, disse Ana Alice.

