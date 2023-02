Aluna ‘nota mil’ na redação do Enem 2022 dá dicas para alcançar a nota máxima: ‘É um processo construído’

Carina Moura, de Frei Miguelinho, tinha rotina intensa de estudos e contou que o segredo é ter uma estratégia assertiva e não desistir. Carina Moura, de Frei Miguelinho, conquistou nota mil na redação do Enem 2022

Depois de conquistar a nota máxima na redação do Enem 2022, Carina Moura, de 18 anos, que mora em Frei Miguelinho, no Agreste de Pernambuco, contou os detalhes do texto que ela escreveu. Após a divulgação do resultado divulgado na última quinta-feira (9), a jovem disse que, para alcançar a sonhada “nota mil”, precisou associar a rotina de estudos com estratégias assertivas.

Carina estudava em uma escola da rede privada em Limoeiro. Passou alguns anos viajando para estudar e, no último ano, ficou na cidade para concluir o ensino médio. No processo de preparação para as provas do Enem, ela contou que precisou intensificar a rotina de estudos, inclusive aos sábados, e às vezes faltava a aula para estudar sozinha, mesmo levando “bronca” do colégio.

Aluna ‘nota mil’ faltava na escola para estudar sozinha: ‘Reclamavam com a minha mãe’

A estudante, que sonha em cursar medicina, contou ao g1 que durante a preparação seguiu algumas estratégias. “Tentava fugir de modelos prontos e de repertório coringa, queria surpreender os corretores positivamente e pra isso eu sabia que a redação tinha que fugir do senso comum”, disse.

Algumas estratégias adotadas por Carina fizeram a diferença no resultado final:

Escrever uma ou duas redações por semana. Até a realização das provas do Enem, em novembro de 2022, Carina havia escrito mais de 45 redações.

“Adivinhação” do tema não é o caminho. É preciso estar preparado e ter um bom repertório de conhecimentos gerais pra não ser pego de surpresa na hora da prova.

Citar esse mesmo repertório de conhecimentos gerais na hora da prova. Na redação, Carina citou a 1ª fase do Romantismo ao falar sobre indígenas, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos (escrevendo sobre a negligência estatal com os povos tradicionais) e a filósofa Sueli Carneiro (quanto ao tratamento desigual em relação aos saberes de indígenas e quilombolas);

Falar sobre o “Brasil real”, que tem problemas reais, já que todos os temas da redação tem referência a uma questão social. Além disso, é importante apresentar uma proposta de intervenção para essas questões;

Ter constância e manter a rotina de estudos, praticando a escrita da dissertação. Manter a rotina de estudos e entender sobre a estrutura do texto são passos fundamentais para facilitar a escrita na hora da prova.

Rascunho da redação de Carina no Enem 2022

Apesar das dicas, a estudante reforça que não há fórmula mágica. Tudo é resultado do esforço de cada candidato que, junto às demais atividades do dia a dia, adapta a rotina de preparação para o Enem.

“É um processo construído tijolinho por tijolinho, com choros de desespero, de tristeza e de alegria. Eu tive uma trajetória completamente real, não era perfeita! Acho que isso é uma sensação universal de todos os vestibulandos, a gente sempre acha que tá fazendo pouco, quando na verdade estamos dando nosso melhor. Mas acho que a gente tem que confiar no processo”, disse Carina.

Apoio de profissional

Durante a preparação, Carina contou com a ajuda de outros profissionais. Além dos professores do colégio em que ela estudava em Limoeiro, a estudante também se dedicou estudando em um cursinho online de redação. “Ambos forneciam uma educação de qualidade. Eu costumava assistir as aulas e fazer as monitorias de redação no colégio”, contou.

O primeiro encontro entre Carina e a professora que ajudou ela durante o processo de preparação por meio das aulas online foi na última quinta-feira (9), depois que as duas receberam a notícia da nota mil. A estudante saiu de Frei Miguelinho e foi ao Recife para comemorar o resultado.

Carina, que tirou mil na redação do Enem, foi aluna da professora Fernanda Pessoa

A professora Fernanda Pessoa contou que, apesar de ser muito dedicada aos estudos, Carina tinha dificuldade em conseguir boas notas na redação. “O sonho dela sempre foi conseguir superar as metas. Ela nunca tinha conseguido notas altas em edições anteriores do Enem e durante um tempo ela achou que era impossível, mesmo sendo bem disciplinada”, disse Fernanda.

No último semestre de preparação para a prova, Carina tirou nove vezes a nota mil na correção realizada nos textos escritos por ela na plataforma do cursinho. “Ela disse que não faria a décima, porque a décima nota mil seria a do Enem. Quando saiu o resultado, um ‘notão’, ela me ligou eufórica. É um momento de muita felicidade”, afirma a professora.

