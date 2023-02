Aluna ‘nota mil’ na redação do Enem 2022 diz que faltava na escola para estudar sozinha: ‘Reclamavam com a minha mãe’

Carina Moura, de 18 anos, diz que ‘sempre foi meio autodidata’. Divulgação dos resultados da prova estava prevista a próxima semana, mas foi adiantada para esta quinta-feira (9). Carina tirou nota mil na redação do Enem 2022

Arquivo pessoal

Carina Moura, de 18 anos, vivia faltando na escola no ano passado, justamente quando estava prestes a concluir o ensino médio na rede privada de Limoeiro (PE). Não, ela não “matava aula” para ir a festas ou dormir até mais tarde: queria apenas estudar sozinha, focando na escrita de dissertações.

Essa estratégia (mais do que arriscada) rendeu à jovem a nota máxima (1.000 pontos) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. 🥇 Os boletins de desempenho foram divulgados nesta quinta-feira (9).

“Como o colégio fazia bastante revisão, eu preferia ir só para as aulas dos assuntos em que tinha mais dificuldade. Viviam ligando para a minha mãe, reclamando que eu faltava muito. Eu explicava para ela que estava estudando”, conta Carina. “Sempre fui a nerd da família.”

🚨 É uma história de sucesso que o g1 vai contar abaixo, não sem antes deixar aqui o alerta de “Não repita isso em casa!”. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) estabelece que a frequência mínima na escola deve ser de 75% do período letivo.

A própria Carina explica que precisou ter muita disciplina para que seu tempo de estudos (inclusive aos sábados) fosse proveitoso. “Sempre fui meio autodidata, mas é difícil. Eu só parava para treinar, logo depois do almoço, e para dormir. Fazia simulados e cursinho on-line”, diz.

Agora, a aluna aguarda a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para se inscrever em vagas de medicina.

“Fiquei tão feliz com a nota mil que sinto como se eu tivesse passado na faculdade. Me tremi todinha! Acordei meus pais [quando vi o resultado], e ficamos a madrugada em claro. É uma euforia muito grande”, relata (com toda a empolgação do mundo, falando a uma velocidade equivalente à de um áudio acelerado do Whatsapp).

✏️ De Romantismo a filósofos: quais repertórios foram citados?

Ao escrever a redação com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, Carina caprichou nos repertórios culturais (citações de autores, filmes ou obras que tenham ligação com o tópico abordado):

Na introdução, mencionou a 1ª fase do Romantismo ao falar sobre indígenas.

No desenvolvimento, referiu-se ao sociólogo Boaventura de Sousa Santos (escrevendo sobre a negligência estatal com os povos tradicionais) e à filósofa Sueli Carneiro (quanto ao tratamento desigual em relação aos saberes de indígenas e quilombolas).

“Fiz, durante o ano todo, mais de 45 redações. Enchi um caderno inteiro com ideias de repertório. No fim, deu certo!”, comemora.

Rascunho da redação de Carina no Enem 2022

Arquivo pessoal

📱 Como consultar a nota do Enem?

O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta-feira (8), pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

Enem: veja 7 coisas que você pode fazer com a sua nota

Vittorio Ferla