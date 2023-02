Aluna nota mil na redação do Enem é aprovada em Medicina na UFPE: ‘Agora o sonho se concretizou’

Carina Moura, de Frei Miguelinho, foi aprovada na primeira opção de curso por meio do Sisu. Carina tirou nota mil na redação do Enem e foi aprovada no curso de Medicina na UFPE

A estudante Carina Moura, de 18 anos, que conquistou a nota máxima na redação do Enem 2022, foi aprovada no curso de Medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Carina, que é de Frei Miguelinho, no Agreste, ficou na 33ª colocação do curso que foi selecionado como primeira opção por meio do Sisu.

Carina diz que faltava na escola para estudar sozinha para o Enem

Aluna deu dicas para alcançar a nota máxima na redação

A aluna selecionou a opção de ingresso na universidade por meio do Sisu, que utiliza as notas das provas da última edição do Enem. Além da nota mil na redação, as demais notas conquistadas por Canina no exame fizeram com que ela fosse aprovada em um dos cursos mais disputados pelos candidatos no Campus do Agreste da UFPE, em Caruaru.

“Agora o sonho se concretizou! Fera Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. A aprovação no curso que quero, na faculdade que sempre sonhei”, comemorou Carina nas redes sociais.

Nota mil na redação do Enem

Rascunho da redação de Carina no Enem 2022

Carina estudava em uma escola da rede privada em Limoeiro. Passou alguns anos viajando de Frei Miguelinho para estudar e, no último ano, ficou na cidade para concluir o ensino médio. A nota mil da aluna apareceu no boletim de desempenho do Enem divulgado no dia 9 de janeiro deste ano.

A estudante contou ao g1 que precisou intensificar a rotina de estudos, inclusive aos sábados, e às vezes faltava a aula para estudar sozinha, mesmo levando “bronca” do colégio.

“Como o colégio fazia bastante revisão, eu preferia ir só para as aulas dos assuntos em que tinha mais dificuldade. Viviam ligando para a minha mãe, reclamando que eu faltava muito. Eu explicava para ela que estava estudando”, contou Carina.

Uma das professoras de Carina, a pernambucana Fernanda Pessoa, disse que acompanhou a aluna durante o processo de preparação. No último semestre de preparação para a prova, Carina tirou nove vezes a nota mil na correção realizada nos textos escritos por ela na plataforma do cursinho.

“Ela disse que não faria a décima, porque a décima nota mil seria a do Enem. Quando saiu o resultado, um ‘notão’, ela me ligou eufórica. É um momento de muita felicidade”, disse a professora.

