aluna-tem-unha-arrancada-em-briga-com-instrutora-de-academia-por-treino-errado-em-boa-vista

Confusão entre aluna e instrutora teve socos, arranhões e mordidas. Nenhuma das duas negou agressões, segundo a Polícia Militar. Aluna teve a unha arrancada e ficou com hematomas no corpo

Arquivo pessoal

Uma aluna, de 48 anos, e uma instrutora de academia, de 25, travaram uma briga com socos, arranhões e mordidas após a aluna fazer exercício de forma errada. A confusão foi nessa segunda-feira (27) em uma academia no bairro Jardim Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

A filha da aluna, uma jovem de 22 anos, e a mãe da instrutora, uma mulher de 50, também se envolveram na briga.

Na confusão, a aluna teve a unha do dedo polegar arrancado por conta das mordidas e foi levada ao Hospital Geral de Roraima.

A versão da aluna, contada para a Polícia Militar, é a de que ela estava treinando quando a instrutora chegou e disse que ela estava executando os movimentos de forma errada, com peso acima do indicado. A aluna, então, pediu que a instrutora se afastasse pois estava “cansada de ouvir a voz” dela.

Nesse momento, segundo a aluna, a instrutora a agrediu com um soco no rosto. A aluna revidou e a mãe da instrutora também entrou na briga.

A instrutora confirmou parte da versão. Ela disse ter sido agredida primeiro pela aluna. Na confusão, a filha da aluna também a agrediu.

A PM foi acionada, ouviu as duas versões e registrou o caso na Central de Flagrantes da Polícia Civil. No relato, os policiais enfatizaram que nenhuma das duas, aluna e instrutora, negaram as agressões.

Vito Califano