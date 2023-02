Alunas de odontologia são expulsas de faculdade particular após briga generalizada em Boa Vista

Estudantes estavam no 4º semestre do curso e foram expulsas porque a faculdade entendeu que elas colocaram em risco os alunos e o patrimônio da Instituição. Briga foi registrada em vídeos. Alunos se envolvem em confusão generalizada em faculdade dentro de shopping em Boa Vista

Duas alunas do curso de odontologia foram expulsas da faculdade particular Unama onde estudavam após protagonizarem uma briga generalizada na instituição que funciona no shopping do bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista. A informação foi divulgada ao g1 nessa terça-feira (7) pela faculdade.

A briga, registrada em vídeos, foi em dezembro do ano passado, no corredor do shopping. As duas estavam no 4ª semestre.

A decisão final de expulsá-las, pena máxima da instituição, ocorreu em janeiro, após procedimento interno da faculdade. No dia da briga, a Polícia Militar chegou a ser acionada e disse que o motivo foi uma rixa entre as duas envolvidas.

O motivo da expulsão, segundo a Unama, foi tomada com base regimento interno da faculdade, que prevê expulsão em caso de ofensa ou agressão à funcionários, professores ou alunos da instituição. Neste casos, as penas de suspensão ou expulsão podem ser aplicadas de acordo com a gravidade da situação.

Para a Unama, elas colocaram em risco em risco os alunos e o patrimônio da Instituição, e, por isso, “decidiu pela expulsão das estudantes.”

Briga generalizada entre estudantes da Unama, em Boa Vista.

A briga

No dia da briga, registrada na noite do dia 6 de dezembro, uma terça-feira, a confusão envolveu ao menos nove pessoas com idades entre 19 e 40 anos. As duas alunas já haviam discutido no dia anterior da confusão, informou a PM. O motivo da briga não foi divulgado.

Uma das alunas envolvidas relatou à polícia, que estava com amigos na direção da escola, quando a outra estudante e alguns amigos chegaram no local e os dois grupos iniciaram a confusão.

Vídeos registraram a confusão generalizada. Um dele flagrou o momento em que uma mulher avançou na direção de um homem, enquanto colegas tentam separar a confusão. No entanto, a briga continuou e, em seguida, quatro homens trocam socos – tudo isso, na frente de dezenas de pessoas no shopping e da Polícia Militar.

