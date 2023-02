Aluno cai de corrimão de escada em escola e fica gravemente ferido em Boa Vista

Acidente aconteceu no Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalves Gomes Cavalcante. De acordo com a Secretaria de Educação e Desporto, aluno está internado na UTI. Menino, de 11 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Um menino, de 11 anos, ficou gravemente ferido após cair de uma escada no Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalves Gomes Cavalcante, no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista, na manhã dessa quinta-feira (16).

Segundo a Secretaria de Educação e Desporto (Seed), o acidente aconteceu ao fim das aulas, quando o estudante, ao invés de utilizar os degraus da escada, desceu pelo corrimão, deslizando pela superfície.

Na ocasião, ele se desequilibrou e caiu do primeiro andar do prédio. O estudante cursa o 6º ano do ensino fundamental.

Ainda segundo a Seed, a direção da escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu o estudante e o encaminhou para o Hospital da Criança. O aluno está internado na UTI.

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria de Educação informou que a criança foi extubada e seu “quadro clínico apresentou uma grande evolução”. O caso é acompanhando pelo órgão.

“A criança foi extubada, está recobrando os sentidos e, inclusive, já está falando. O quadro ainda inspira muitos cuidados e ela continua sob cuidados médicos”, disse em nota.

