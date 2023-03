Aluno de 11 anos é flagrado com munição de revólver dentro de escola no litoral de SP

Caso aconteceu na escola municipal José Cesário Pereira Filho, em Vila Atlântica, em Mongaguá. Aluno é flagrado com munição de revolver dentro de unidade escolar em Monguagá

Um aluno de 11 anos foi flagrado com munição de um revólver dentro de uma escola de Mongaguá, no litoral de São Paulo. O pai do aluno disse à polícia que encontrou o cartucho em uma calçada e teria guardado dento de casa. A munição é para revólver calibre 38 e foi apreendida pela polícia.

O caso aconteceu na escola municipal de Ensino Fundamental José Cesário Pereira Filho, que fica na Rua Washington Luís, no bairro Vila Atlântica. O aluno estava mostrando o projétil para os outros estudantes da classe, quando o professor se aproximou e viu a ação.

De acordo com a Prefeitura de Mongaguá, após ser informada do ocorrido e confirmar o fato, a diretora de Educação compareceu na escola e convocou os pais do estudante para esclarecimentos. Na sequência, os responsáveis e o estudante foram à Delegacia Sede de Mongaguá, onde o caso foi registrado e o projétil foi apreendido.

Segundo a Polícia Civil, o pai do aluno disse que havia encontrado essa munição a cerca de um ano atrás na calçada da casa dele e teria guardado dento de casa. A autoridade disse ainda que, segundo o pai, o menino encontrou o objeto dentro de uma caixa de aviamentos e levou para a escola.

A Prefeitura de Mongaguá esclareceu ainda que, ao longo do ano letivo, realizou campanhas com os alunos da rede municipal de Ensino, a fim de afastar os estudantes de ações que não condizem com o bem-estar social. A diretoria de Educação disse ainda que seguirá acompanhando as demais unidades escolares e reforçando o monitoramento dos alunos a fim de coibir ações do tipo.

