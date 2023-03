Aluno de escola pública filho de cabeleireira é aprovado na USP, UFRJ e UFPR: ‘Estudo por paixão’

Kennedy Wanderson Senna Pinheiro, de 19 anos, é morador de Vila Pavão, cidade com cerca de 9 mil habitantes no Noroeste do Espírito Santo e estudou com livros que ganhou de doação. Aluno de escola pública filho de cabeleireira é aprovado na USP, UFRJ e UFPR

Filho de uma cabeleireira e estudante de escola pública, o jovem Kennedy Wanderson Senna Pinheiro, de 19 anos, foi aprovado em Biologia na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Paraná (UFPR ). Morador de Vila Pavão, cidade com pouco mais de 9 mil habitantes no Noroeste do Espírito Santo, ele contou que sua grande paixão desde criança é estudar e não quer mais parar.

“Eu estudo por paixão, não por obrigação. É porque eu amo, porque eu gosto. Pretendo estudar pelo resto da minha vida, quero fazer um curso superior, depois um mestrado, um doutorado e sempre seguir em frente e ser melhor a cada dia”, disse o estudante.

Kennedy será o primeiro da família a cursar uma universidade pública. A mãe dele, a cabeleireira Natiele Senna, disse que o filho alcançou a aprovação nas três universidades com pouco tempo para estudar, porque conciliava a rotina na escola com o trabalho.

“Sempre foi muito dedicado e por isso que graças a Deus conseguiu o que conseguiu, e detalhe, trabalhando porque ele não tinha esse tempo pra se dedicar”, contou a mãe.

Foi durante o Ensino Fundamental, em uma escola pública da sua cidade, que o jovem foi incentivado a seguir em frente com os estudos e realizar o sonho de cursar o Ensino Superior.

“Recebi um livro de doação da escola, um livro enorme de preparação para o Enem e vestibulares. Dava uma lida mais ou menos e partia para o exercício. Fazia umas 30, 50 questões por dia e, quando acertava, via que estava pronto para o próximo passo”, contou Kennedy.

Késsia Bernadinho, uma das primeiras professoras de Kennedy, disse que desde muito novo ele já chamava atenção pelo foco voltado para a área de Biologia.

“A gente tem área de reflorestamento, trilha, nascente e uma horta também. Ele sempre buscava ir pra essa área de meio ambiente e biologia, que era a habilidade que ele tinha”, contou a professora.

Depois de concluir o Ensino Fundamental, Kennedy conseguiu ser aprovado no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), onde cursou o Ensino Médio.

Com três opções, o capixaba decidiu cursar Biologia no Rio de Janeiro. As aulas começam em abril.

Natiele disse que, apesar da preocupação porque o filho vai encarar uma “cidade grande” está confiante na educação que deu a Kennedy.

“Fico com medo como toda mãe fica porque é uma cidade grande perigosa, porém, confio no que ensinei a ele”, disse a cabeleireira Natiele Senna, mãe do futuro universitário.

