Aluno que pagou propina em esquema alvo da Polícia Civil pode perder CNH, diz Detran

O Detran informou que os candidatos que pagaram propina para serem aprovados no exame prático para motorista podem perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O esquema fraudulento é investigado pela Polícia Civil.

A investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté apura esquema envolvendo pagamento de propina em troca de aprovação nos exames práticos de direção veicular.

Segundo o Detran, foram identificados seis examinadores de provas e um instrutor de trânsito ligado a dois Centro de Formação de Condutores com envolvimento na fraude. O órgão explicou que o instrutor de trânsito confessou que solicitava R$ 700 para a aprovação de cada candidato no exame prático de CNH. Ele ficava com R$ 100 e repassava os R$ 600 restantes aos seis examinadores credenciados.

Os examinadores devem responder a processo administrativo no Detran e podem ter o registro de cassado. Criminalmente podem responder por corrupção passiva e formação de quadrilha. As autoescolas em que o instrutor atua podem ter os credenciamentos bloqueados.

Além dos envolvidos, o trabalho da Polícia Civil e do Detran busca identificar os candidatos que foram beneficiados pelo esquema.

Segundo o Detran, o inquérito deve apurar se os alunos foram vítimas de extorsão. Se for constatado que o candidato teve participação na fraude, ele pode responder a processo criminal por corrupção ativa.

De qualquer forma, a CNH obtida de forma fraudulenta é cancelada e o candidato deve novamente realizar as aulas e provas para obter um novo documento.

