Aluno segue internado em hospital uma semana após cair de escada em escola de Roraima

Menino teve alta da UTI e está em outro bloco da unidade, segundo a SEED. Acidente aconteceu na última quinta-feira (16), no Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalves Gomes Cavalcante. Menino, de 11 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O menino, de 11 anos, que ficou ferido gravemente após cair de uma escada de um colégio em Boa Vista continua internado no Hospital da Criança Santo Antônio. A prefeitura da capital, responsável pela administração da unidade, confirmou a informação ao g1 nesta quinta-feira (23), uma semana após o acidente.

O menino teve alta da UTI e está em outro bloco da unidade, segundo Secretaria de Educação e Desporto (Seed), responsável pelo Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalves Gomes Cavalcante, onde o acidente aconteceu.

Além disso, ele já se movimenta e está se alimentando via oral com alimentos pastosos. A família recebe acompanhamento dos profissionais da equipe da Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar e da gestão escolar.

A pasta auxilia a família com a aquisição de alguns produtos, como fraldas, óleos para higienização, entre outros e segue acompanhando o caso.

O acidente aconteceu no último dia 17 de fevereiro, ao fim das aulas. Na ocasião, o estudante ao invés de utilizar os degraus da escada, desceu pelo corrimão, deslizando pela superfície, segundo a SEED.

Então, ele se desequilibrou e caiu do primeiro andar do prédio. A direção da escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu o estudante e o encaminhou para o Hospital da Criança

