alunos-da-rede-municipal-de-aparecida-iniciam-ano-letivo-sem-uniforme-e-kits-de-material-escolar

Previsão é de que os uniformes sejam entregues em abril e os kits somente em maio. Moradores de Aparecida reclamam de atrasos na entrega de kits e uniforme escolar

Alunos da rede municipal de ensino de Aparecida (SP) iniciaram o ano letivo sem uniforme e kits de material escolar. O atraso na licitação para compra tem sido alvo de reclamação de moradores da cidade.

O pregão para compra dos kits foi aberto no dia 17 de fevereiro, sendo que as aulas começaram no dia 1°, ou seja, mais de duas semanas depois da volta dos estudantes às escolas.

A licitação está em andamento e, mesmo quando a empresa vencedora for definida, ainda será necessário aguardar 30 dias, prazo máximo que a entidade terá para fazer a entrega (os dias são contados a partir da autorização de fornecimento).

A previsão da gestão municipal é gastar cerca de R$ 850 mil para fazer a compra de 5.642 kits, que serão distribuídos em:

Ensino infantil: 1.410

Ensino fundamenta l: 2.252

Ensino fundamenta ll: 1.980

Sem uniformes

Não há uma concorrência aberta para a compra dos uniformes pois, de acordo com a administração, o processo nesse caso é feito por uma ata de registro.

O que diz a prefeitura?

Em entrevista à TV Vanguarda, o prefeito Luiz Carlos de Siqueira (Podemos) explicou que a diminuição do quadro de servidores públicos causou o atraso na abertura da licitação.

“Eu tinha uma medida liminar desde dezembro que fez com que a prefeitura perdesse uma quantidade enorme de funcionários, principalmente no setor de licitação, que ficou com apenas um servidor. Foi uma turbulência enorme.”

Além disso, um recurso feito por uma das concorrentes também fez com que o processo demorasse mais tempo para ser definido do que era planejado.

“Qualquer condução que não preencha o legal regimental orgânico obsta o andamento de qualquer processo de compras. A gente fez o processo, abriu no dia 17 de fevereiro, mas houve uma demanda recursal de uma das empresas que participaram. Isso esbarra no rito regimental e estamos aguardando.”

Prazos

Na entrevista, o prefeito reconheceu o erro no atraso em publicar a licitação. “Vou tomar as providências para antecipar esse processo licitatório. Vou aprender a antecipar e não cometer mais esses erros”, encerrou o prefeito.

Ainda segundo o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, a ideia é que os kits de material escolar sejam entregues ainda no 1° semestre deste ano. “Estamos acompanhando para receber os kits e nas escolas. Eu trabalho com o mês de maio. Esse é o meu desejo.”

Já em relação aos uniformes, a ideia da prefeitura é que a entrega seja feita em abril. “Já solicitamos a retirada da ata de registro e a empresa já tem o tempo hábil para entrega e isso vai acontecer em alguns dias. Meu desejo é que em abril sejam entregues dos uniformes.”

