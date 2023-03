Alunos da rede pública de Sergipe podem se inscrever em curso de francês até esta segunda-feira

O curso é gratuito e será realizado em uma escola de idiomas particular, localizada em Aracaju. Serão selecionados 20 alunos para aprender francês

Jr Panela/Arquivo

Alunos da rede pública de Educação de Sergipe podem se inscrever, até esta segunda-feira (6), para estudar francês, através de uma seleção com 20 vagas, realizada pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). O curso será realizado em uma escola de idiomas particular, localizada em Aracaju.

Poderão se inscrever estudantes com idade mínima de 14 anos completos no ato da matrícula, que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e/ou o 1º ano e/ou o 2º ano do Ensino Médio em 2023, que estejam regularmente matriculados e frequentando as aulas.

Segundo a Seduc, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do link. Em seguida, é necessário encaminhar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, para o e-mail ‘seades.dase@gmail.com’, até o dia 9 de março. O resultado deve ser divulgado no dia 14 do mesmo mês.

Curso presencial

Os módulos do curso de francês terão duração de um semestre letivo com carga horária de 3h/aula semanais, ministradas em turno contrário aos estudos do ensino regular, mantendo a bolsa de estudos integral do aluno até a sua saída da rede pública estadual, ou reprovação no curso de francês.

Os candidatos selecionados receberão o material didático que será reproduzido pela Seduc, além de terem acesso à plataforma digital onde poderão efetuar pesquisas e realizar suas atividades. No decorrer de cada módulo, o aluno será submetido à avaliação escrita e oral.

Vito Califano