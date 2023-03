Alunos da USP Ribeirão promovem cursinho pré-vestibular gratuito com foco em exatas; veja como participar

Processo seletivo vai até domingo (5). Projeto oferece 60 vagas para aulas online. Alunos da USP promovem cursinho pré-vestibular gratuito em Ribeirão Preto

Alunos da USP de Ribeirão Preto (SP) estão promovendo um cursinho pré-vestibular voltado para a área de exatas. O projeto oferece 60 vagas e é voltado para estudantes de baixa renda.

As inscrições para o processo seletivo vão até domingo (5) e são feitas de forma online assim como as aulas. O edital está disponível na internet.

Como se inscrever?

O primeiro passo é responder ao formulário de inscrição e ao questionário econômico pelo link.

Depois, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 10 e enviar tanto o comprovante de pagamento quanto a documentação que comprove as respostas do questionário. Isso deve ser feito até domingo (5).

Por último, uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas deve ser feita em 90 minutos. O tema será escolhido pelo cursinho e enviado ao e-mail dos candidatos na quarta-feira (8) às 19h50.

A divulgação dos resultados acontecerá em 10 de março. As matrículas devem ser feitas até 13 de março por telefone ou e-mail.

Para quem são as vagas?

As vagas são destinadas a alunos do último ano do ensino médio ou que já o concluíram no prazo de dois anos, preferencialmente.

Alunos de escola particular com 100% de bolsa ou de escolas com iniciativas público-privadas também serão aceitos.

Departamento de Química da USP Ribeirão Preto

Jefferson Severiano Neves/EPTV

Como acontecem as aulas?

As aulas têm início em 13 de março e acontecem à noite de forma remota. Elas são realizadas de segunda a sexta-feira das 19h às 22h30. Em algumas sextas-feiras há aplicação de simulados.

Alunos de graduação e pós-graduação da USP e outras instituições ministram as aulas. Elas são voltadas para a área de exatas, porém também oferecem estudos para a produção de texto.

O cursinho Hypatia fica no Departamento de Exatas da USP de Ribeirão Preto (SP), na Avenida Bandeirantes, 3900, em frente ao prédio de química.

Para mais informações, acesse as redes sociais do cursinho (@hypatiacursinho).

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200